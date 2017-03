Cuối giờ chiều 2/3, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã họp khẩn bàn giải phá tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm do rượu, sau khi thời gian gần đây liên tiếp có các nạn nhân cư trú tại Hà Nội phải nhâp viện vì ngộ độc rượu.

Trước thực trang liên tiếp trong mấy ngày cuối tháng 2, đã có một số bệnh nhân nam cư trú trên địa bàn Hà Nội phải vào Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu, điều trị vì bị ngộ độ rượu, trong đó đáng chú ý ca súc miệng bằng cồn và ca chủ ý uống rượu pha cồn công nghiệp, cuối giờ chiều 2/3, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội đã tổ chức họp khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do rượu. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, Sở Y tế nhận được thông tin về việc một số người dân ở Hà Nội đang cấp cứu tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) do ngộ độc rượu.

Cụ thể, từ ngày 22/2 – 27/2, Trung tâm Chống độc ghi nhận có 5 bệnh nhân nam tuổi từ 40-54, trong đó có 2 bệnh nhân tâm thần, 3 bệnh nhân tiền sử nghiện rượu. Các bệnh nhân cư trú tại 5 quận, huyện của Hà Nội (gồm: Đống Đa, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Ba Đình và Thanh Xuân) và đều nhập viện trong tình trạng người mệt mỏi, nôn, đau đầu, nhìn mờ, hôn mê. Qua kết quả xét nghiệm các bệnh nhân cho thấy, nồng độ methanol trong máu cao (từ 40,9-318 mg/dl) và được chẩn đoán ngộ độc methanol.

“Đánh giá ban đầu cho thấy, các bệnh nhân ngộ độc methanol rất nặng, những người bị ngộ độc có địa chỉ cư trú xa nhau, không uống rượu cùng một địa điểm. Do vậy, cơ quan chức năng nghĩ nhiều đến rượu nấu pha chế thủ công, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác”- ông Trần Văn Chung nói.

Nạn nhân ngộ độc rượu trên địa bàn Hà Nội đang điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Ngay sau khi điều tra các bệnh nhân, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Chi Cục ATVSTP báo cáo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kết quả điều tra 5 trường hợp ngộ độc methanol. Mặt khác, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở những xã, phường có bệnh nhân ngộ độc rượu, tập trung truy xuất nguồn gốc rượu, lấy mẫu xét nghiệm phân tích, đánh giá kịp thời cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, Sở Y tế Hà Nội cũng đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đôn đốc các quận/huyện/thị xã chỉ đạo các xã/phường/thị trấn đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có bán rượu, xử lý nghiêm việc kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm phân tích đánh giá kịp thời cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, TS Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm-Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng, cần phải tăng cường tuyên truyền tác hại do uống rượu, chất có cồn không rõ nguồn gốc, không nhãn mác. Bên cạnh đó, ngành Công thương phải phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là những loại rượu không nguồn gốc và nhãn mác cụ thể. Và người dân khi có biểu hiện nghi có ngộ độc rượu cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Liên quan đến các trường hợp ngộ độc rượu trên địa bàn Hà Nội phải vào Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai để cứu chữa, BSCK II Đặng Thị Xuân cho biết, từ tết đến giờ, gặp rất nhiều bệnh nhân ngộ độc Methanol, tử vong cũng nhiều. Có ngày 3 - 5 bệnh nhân ngộ độc methanol. Cá biệt, có người hàm lượng methanol trong máu lên đến trên 500 mg/dL, tổn thương não, hoại tử não (nặng hơn cả tai biến mạch máu não), nguy cơ tử vong, tổn thương não do hôn mê kéo dài là rất cao. Đây là lời cảnh báo nguy hiểm đến tất cả mọi người, đặc biệt với người hay không uống rượu không rõ nguồn gốc.

Còn ThS BS Nguyễn Trung Nguyên- Phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thì cho rằng vấn đề ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu có methanol, các chuyên gia chống độc đã nói rất nhiều lần, nhiều năm nay nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân vào viện. Người dân không phân biệt được rượu bằng mắt thường, chỉ biết rượu trắng, không nhãn mác, giá rẻ, bán trôi nổi ngoài thị trường không ai kiểm soát. Một số ít uống cồn y tế vì cho là cồn y tế an toàn dùng cho người và đã có ca tử vong.

Nguyễn Hoàng