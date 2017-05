Khoảng 17h30 chiều nay (4/5), tại dự án xây dựng Thanh Hà B, thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 công nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Các công nhân bị thương vừa được đưa vào Bệnh viện 103 điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Cự Khê thông tin, vào thời gian trên, tại dự án xây dựng Thanh Hà B đã xảy ra vụ sập giàn giáo, làm 3 công nhân bị thương phải nhập viện điều trị.

"Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ cùng công an xã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc và hỗ trợ đưa nạn nhân bị thương đi bệnh viện điều trị. Cũng may là do giàn giáo khi đổ sập đã mắc vào khe giữa hai tòa nhà nên công nhân đã mắc ở đó mới không có thiệt hại lớn về người" - ông Phương cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

