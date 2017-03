Trên địa bàn quận Đống Đa có 333 điểm bán nước vỉa hè, một số có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND quận Đống Đa tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác trật tự đô thị, đảm bảo ATGT, quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn quận Đống Đa.

Trước đó, UBND thành phố nhận được văn bản báo cáo của Công an quận Đống Đa về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác trật tự đô thị, đảm bảo ATGT, quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn quận.

Theo báo cáo, qua công tác tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách đối với các điểm bán hàng nước (nước chè, thuốc lá) do các cá nhân, hộ gia đình mở tự phát, hoạt động lấn chiếm lòng đường, hè phố trên các tuyến phố chính, các mặt ngõ lớn có mật độ phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) qua lại cao cho thấy, tính đến này 20/2, trên địa bàn quận có 333 điểm bán hàng nước.

Trong số này có 6 trường hợp là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; 288 trường hợp gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, không có thu nhập ổn định, phải chăm sóc, nuôi dưỡng con nhỏ, người thân bị ốm đau, bệnh tật...

Công an quận Đống Đa cũng xác định vi phạm chủ yếu của các điểm bán hàng nước là: căng phủ bạt, bày hàng quán, để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông; xả, thải nước, rác mất vệ sinh công cộng, ô nhiễm môi trường; hoạt động gần tủ điện lưới, cột điện... vi phạm quy định PCCC. Đặc biệt, có một số điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội (lô đề, cá độ...).

Công an quận Đống Đa cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị, đồng thời bố trí lực lượng nắm tình hình, xác minh, điều tra triệt phá các điểm núp bóng bán hàng nước để hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.

UBND thành phố giao UBND quận Đống Đa chủ trì, phối hợp với các sở GTVT, Xây dựng, Công an thành phố kiểm tra, làm rõ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế để có phương án thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất, đảm bảo đường thông, hè thoáng, an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm để không xảy ra các trường hợp tái vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị, văn minh đô thị và an toàn giao thông.

