Một nữ sinh đang theo học tại trường THPT Mai Hắc Đế (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải nhập viện cấp cứu do mất nhiều máu.

Bà Đào Thị Hòa Vũ, Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của cô giáo chủ nhiệm em P.K.T nói rằng em bị bạn học cũ tại trường THCS Đền Lừ đánh giữa đường. Em T. hiện học lớp 10A2 tại trường.

Em C. nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều do bị bạn học cũ chặn đánh.

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Tôi đoán rằng nữ sinh trên đường đi học về thì bị một nhóm người cũng tầm trang lứa chặn đánh. Cô bé bị đánh mạnh vào đầu bằng gậy sắt, ngất xuống đường. Vụ việc xảy ra rất nhanh, khi chúng tôi vào thì chỉ kịp phối hợp đưa cháu vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu”.

Nhà trường hiện đang phối hợp với công an phường Hoàng Văn Thụ để điều tra làm rõ vụ việc đồng thời cử cô giáo chủ nhiệm tới thăm nom em C. tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện em C. đã tỉnh táo trở lại, gia đình sẽ làm thêm những xét nghiệm và theo dõi thêm.