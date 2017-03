Một gốc xà cừ trong sân trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ đổ gục do gió xoáy khiến 4 học sinh nhập viện. Trong đó, 1 nữ sinh bị gãy cả tay và chân.

Hiện trường cây xanh đổ khiến một số học sinh nhập viện ở trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

Vào khoảng 8h15 sáng nay (31.3), do gió xoáy mạnh, một gốc xà cừ cổ thụ trong sân Trường THPT Chu Văn An đã bất ngờ đổ gục. Vào thời điểm này, một số học sinh đang di chuyển giữa các dãy nhà để chuyển tiết học. Không may mắn, 4 học sinh của lớp 10 Nhật (gồm 3 học sinh nữ và 1 học sinh nam) đã bị cành cây va trúng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu cùng các thầy cô trong trường đã khẩn trương gọi xe cứu thương đưa các em tới 2 Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa SaintPaul để thăm khám. Kết quả chụp chiếu cho thấy, một học sinh nữ bị gãy cả tay và chân, hiện đang chờ phẫu thuật; một học sinh có biểu hiện mỏi tay, đau lưng, đang chờ kết quả chụp; 2 học sinh còn lại may mắn chỉ bị xây xát phần mềm.

Bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội - cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban giám hiệu nhà trường đang tập trung tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe của những học sinh này. Nhà trường đã thông báo để tất cả các học sinh còn lại không di chuyển trong sân trường khi trời còn đang mưa lớn.

Khả Hân