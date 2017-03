Cơn mưa kèm theo gió trong sáng nay (31/3) khiến một cây xanh trên đường Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đổ xuống lòng đường và đè lên mui của một xe ô tô đang đỗ khiến xe bị hư hỏng nặng, một xe khác bị trầy xước.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vụ cây đổ trên đường Phan Huy Chú.

Một lãnh đạo Công ty cây xanh Hà Nội cho biết: "Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự việc, công ty đã cử nhân viên xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý. Đến gần trưa nay, cơ bản đã dọn dẹp xong hiện trường, cây đổ lên ô tô không làm ai bị thương".

Cũng trong sáng nay, do ảnh hưởng của cơn mưa có gió lớn, tại trường Chu Văn An đã bị đổ gây thương tích cho một số học sinh. Bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 31-3, do gió xoáy mạnh, một gốc xà cừ cổ thụ trong sân trường bất ngờ đổ gục. Vào thời điểm này, một số học sinh đang di chuyển giữa các dãy nhà để chuyển tiết học.

Không may mắn 4 học sinh của lớp 10 Nhật, (gồm 3 học sinh nữ và 1 học sinh nam) đã bị cành cây va trúng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, BGH cùng các thầy cô trong nhà trường đã khẩn trương gọi xe cứu thương đưa các em tới 2 bệnh viện Việt Đức và Đa khoa SaintPaul để thăm khám”.

Trường THPT Chu Văn An nơi có cây đổ.

Bà Mai Anh cũng thông tin: "Kết quả chụp chiếu cho thấy chỉ có một học sinh nữ bị gãy cả tay và chân, hiện đang chờ phẫu thuật. Một học sinh có biểu hiện mỏi tay, đau lưng, đang chờ kết quả chụp. 2 học sinh còn lại may mắn chỉ bị xây xát phần mềm".

Theo bà Mai Anh, sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh các học sinh này đã được thông báo để kịp thời đến bệnh viện, phối hợp cùng nhà trường động viên, trấn an tinh thần của các học sinh.

Khu vực cây đổ trong trường Chu Văn An.

Về phía BGH nhà trường đã thông báo để tất cả các học sinh còn lại không di chuyển trong sân trường khi trời còn đang mưa lớn.

Cây xà cừ bị đổ trông hoàn toàn bình thường, không hề có biểu hiện sâu mục. Vào cuối hè vừa rồi, nhà trường đã tiến hành chặt tỉa cành lá cho hệ thống các cây xanh trong trường để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão cho các em học sinh.

Đến thời điểm hiện tại, Ban giám hiệu nhà trường đang tập trung tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe của những học sinh này.

Tiến Anh