Cải thiện 10 bậc so với năm trước, Hà Nội lần đầu tiên vượt ngưỡng 60 điểm trong đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, bước vào nhóm có chất lượng điều hành tốt.

Sáng nay (14/3), Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016.

Đây là báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

Hà Nội vượt ngưỡng 60 điểm

Hà Nội lần đầu tiên sau nhiều năm đã vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào nhóm có chất lượng điều hành Tốt và ở vị trí 14 trong 63 tỉnh, thành phố. Vị trí này cải thiện 10 bậc so với bảng xếp hạng PCI năm ngoái.

Những nỗ lực của Hà Nội được cộng đồng ghi nhận nhiều nhất ở chỉ số thành phần chi phí thời gian và chi phí không chính thức, lần lượt tăng 0,3 và 0,4 điểm so với 2015. Cụ thể, 53% doanh nghiệp cho biết “không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký”, tăng 4% so với năm 2015 và 15% so với cách đây 2 năm.

49% doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết “cán bộ Nhà nước thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính”, tăng 13% so với một năm trước đó. Tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp cũng giảm từ 78% xuống còn 69%.

Báo cáo PCI năm nay có nhiều điểm mới. Ảnh: Kiều Vui.

Trong khi đó, TP.HCM xếp thứ 8 với 61,72 điểm, giảm 2 bậc so với năm ngoái.

Đà Nẵng lần thứ tư liên tiếp trụ vững ngôi đầu bảng với số điểm 70, đánh dấu lần thứ 7 thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi PCI được công bố. Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai với 65,60 điểm, kế tiếp là Đồng Tháp 64,96 điểm.

Theo báo cáo, các tỉnh, thành khác cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực của các doanh nghiệp dân doanh về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.

Dành một chương riêng nói về môi trường

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay một trong những điểm mới của Báo cáo PCI năm nay là dành hẳn một chương cho cảm nhận của các doanh nghiệp về các vấn đề môi trường trong bối cảnh nhiều sự cố môi trường gây thiệt hại lớn trên cả nước.

Nói về chương đặc biệt nêu quan điểm của doanh nghiệp đối với các quy định về môi trường ở Việt Nam, ông Ted Osius cho rằng đối với các doanh nghiệp nước ngoài, vấn đề môi trường không phải là trò chơi được – mất mà là việc có thể làm song song với việc phát triển kinh tế.

“Việc quản lý tác động môi trường tạo ra những thách thức mới cần được giải quyết bằng tinh thần lãnh đạo sáng tạo và bằng việc phổ biến các sáng kiến hay”, ông nhấn mạnh.

Doanh nghiệp lạc quan

Theo báo cáo của Ban tổ chức, cuộc điều tra PCI 2016 nhận được sự phản hồi của số lượng doanh nghiệp đông nhất từ trước đến nay, lên tới hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân. Trong số này có hơn 1.550 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 46 quốc gia đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đánh giá, kết quả PCI 2016 phản ánh những dấu hiệu khởi sắc với doanh nghiệp dân doanh trong nước. Lần đầu tiên trong 12 năm qua quy mô vốn trung bình của doanh nghiệp tăng lên mức cao nhất, bình quân 18,1 tỷ đồng, gấp đôi so với cách đây 10 năm. Tỷ lệ doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động tăng thêm 1%, lên 13% sau một năm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho rằng bản báo cáo này có tầm quan trọng sống còn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

“Bản báo cáo năm nay cho thấy tinh thần lạc quan đang tăng lên trong cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Chúng ta tiếp tục thấy những cải thiện vững chắc trong việc thực hiện các cải cách nói chung.

Nhiều địa phương trước đây không được xếp hạng cao thì nay đã cải thiện, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương xếp hạng cao nhất và xếp hạng thấp nhất. Cùng với đó, có thể thấy chi phí gia nhập thị trường đã giảm đáng kể nhờ có Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014”, ông nói.

Còn ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI chia sẻ các doanh nghiệp FDI đánh giá chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng vặt đã giảm bớt.

“Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn e ngại về môi trường kinh doanh bình đẳng, việc tiếp cận thông tin về tài liệu ngân sách, kế hoạch, quy hoạch…”, ông Tuấn nói thêm.

Kiều Vui