Chỉ số giá tại Hà Nội có mức cao nhất. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Năm 2016, thành phố Hà Nội có mức giá cao nhất cả nước, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh lại đứng thứ 3 và chỉ số giá bằng 99,67% so với Hà Nội và tỉnh Lào Cai đứng thứ hai, với hầu hết các nhóm giá cả gần như tương đương với Hà Nội.

Công bố trên được đưa ra bởi Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 29/3.

Lai Châu “xuống hạng”

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) là chỉ tiêu thống kê quốc gia, phản ánh xu hướng, mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định và thường là một năm.

Báo cáo chỉ số SCOLI năm 2016 cho thấy, trong khi vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có chỉ số SCOLI cao nhất, thì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại có chỉ số giá SCOLI thấp nhất.

“Thành phố Hà Nội và Lào Cai là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, bên cạnh đó các địa phương: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá chung khá cao,” ông Lâm nói.

Đáng chú ý, Lai Châu có sự thay đổi từ vị trí mức sống “đắt đỏ” nhất cả nước trong năm 2015 nay đã rời xuống vị trí thứ 4, khi mà giá bình quân tại các nhóm y tế và giáo dục của Lai Châu đã thấp hơn so với Hà Nội, tương ứng là 92% và 93%.

Báo cáo chỉ ra, so với năm 2015, vị trí các tỉnh có giá cả đắt đỏ không có sự thay đổi lớn. Các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá cao sau Hà Nội, Lào Cai là Điện Biên (98,41%), Lạng Sơn (98,17%) và Hà Giang (97,16%).

Ông Lâm phân tích, các tỉnh này có mức giá cao chủ yếu xuất phát từ nhóm hàng giao thông và khiến cho các nhóm khác giá cả cũng không thấp hơn là bao. Nguyên nhân chủ yếu, khu vực núi cao việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, điều này làm cho giá cả các tỉnh trong vùng cao hơn so với các tỉnh khác trên cả nước.

Hậu Giang “dễ sống” nhất

Theo Báo cáo, Hậu Giang hiện là tỉnh có chỉ số giá thấp nhất trong cả nước, SCOLI của tỉnh này chỉ bằng 90,70% so với thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Hậu Giang có 10 nhóm hàng mức giá thấp hơn Hà Nội, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế thấp nhất và bằng 79,14% so với mức giá bình quân đồng thời thấp nhất trong cả nước.

Tiếp đến là Vĩnh Long, có mức giá thấp thứ hai trong cả nước. Chỉ số giá SCOLI của Vĩnh Long bằng 91,91% so với Hà Nội, mức giá bình quân của các nhóm hàng của Vĩnh Long từ 86,39% đến 99,14% so với mức giá chung của Hà Nội. Năm 2016 Vĩnh Long chưa tăng giá dịch vụ y tế.

Trong nhóm có chỉ số giá thấp, khu vực phía Bắc có sự góp mặt của Nam Định. Giá bình quân các nhóm hàng của tỉnh Nam Định chỉ từ 80% đến 95% so với thành phố Hà Nội.

Trong năm 2016, tỉnh Nam Định không tăng giá dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục.

Ông Lâm cho rằng, nhìn chung, các tỉnh có mức giá thấp nhất trong cả nước phần lớn do giá các mặt hàng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống thấp hơn so với Hà Nội, thêm vào đó là các tỉnh chưa tăng giá giáo dục và dịch vụ y tế trong năm 2016.

Địa phương có mức sống “dễ chịu” hơn so với năm 2015 phải kể đến Gia Lai và Đắc Lắc có sự biến động giảm 11 và 13 bậc. Cụ thể, Gia Lai từ vị trí thứ 36 xuống vị trí 47 năm 2016, Đắc Lắc từ vị trí 14 đến vị trí 37.

Báo cáo phân tích, nguyên nhân chính làm cho các tỉnh này có mức giá tiêu dùng “rẻ” hơn nằm ở các nhóm hàng văn hóa, giải trí, du lịch. Bên cạnh đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống thuốc lá, hàng may mặc tại đây cũng có mức giá giảm hơn năm trước từ 2% đến 10%.

Ngoài ra, một số tỉnh có vị trí thay đổi xuống bậc với mức giá tiêu dùng “rẻ” hơn các tỉnh khác là Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, do các tỉnh này chưa tăng giá dịch vụ y tế năm 2016.

Theo ông Lâm “năm 2016 là năm thành công của Chính phủ trong điều hành kiểm soát lạm phát đã tạo điều kiện cho việc điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý tiệm cận dần với giá thị trường, nhờ đó mức giá hàng hóa, dịch vụ trên thị trường không biến động nhiều. Đây cũng là lý do giúp chỉ số giá SCOLI năm 2016 không biến động lớn so với những năm trước”./.

