Chiều 8/3, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về vệ sinh an toàn thực phẩm của Hà Nội đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán mặt hàng rượu trên địa bàn quận Đống Đa.

Trước tình trạng ngộ độc rượu trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, chiều 8/3, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về Vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán mặt hàng rượu trên địa bàn quận Đống Đa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Nhà hàng Thanh Mai (số 161 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng đang kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát và đồ ăn chín.

Đoàn yêu cầu quản lý nhà hàng xuất trình Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm, các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến mặt hàng rượu và kiểm tra khu chế biến thực phẩm. Đồng thời tiến hành test nhanh 1 mẫu rau xà lách; 3 mẫu rượu (trong đó có 1 mẫu đóng nhãn rượu trắng Nàng Cay của nhà hàng); 2 mẫu rượu khách mang đến là mẫu rượu ngâm và 1 mẫu rượu ba kích. Kết quả test nhanh cho thấy, mẫu rau xà lách âm tính với thuốc bảo vệ thực vật và 3 mẫu rượu cho kết quả âm tính với methanol.

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy, nhà hàng chưa đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó khu chế biến chưa đảm bảo quy trình một chiều. Ngoài ra hợp đồng nguyên liệu thực phẩm đã hết hạn từ hơn 2 năm nay. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã hết hạn từ tháng 5/2016. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã yêu cầu nhà hàng tạm dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục các vi phạm. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm phường Trung Liệt phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh của nhà hàng, trên quan điểm là xử lý dứt điểm vi phạm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra, đảm bảo cho sức khỏe khách hàng.

Kiểm tra tại Nhà hàng Ất Ngân (Ki ốt số 3, phố Trần Quang Diệu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa), tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng chỉ kinh doanh mặt hàng rượu đóng chai sẵn. Đoàn tiến hành lấy 4 mẫu rượu để test nhanh là 1 mẫu nếp cái hoa vàng,1 mẫu rượu táo mèo của Công ty Rượu Việt Hiếu (địa chỉ tại Ỷ Lan, Dương Nội, Hà Đông); 2 mẫu rượu Vodka men trắng và Vodka men màu của Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát Aroma (km3, đường 196, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên). Kết quả cho thấy 4 mẫu test nhanh đều âm tính với methanol.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đề nghị các cơ quan liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của quận Đống Đa và phường Trung Liệt tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, của người sản xuất và người tiêu dùng để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, trong đó có ngộ độc rượu trên địa bàn. Kiên quyết thu hồi sản phẩm, đình chỉ cơ sở kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn.

Đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng các sản phẩm thực phẩm, trong đó có mặt hàng rượu. Trong tuần cuối của tháng 2 năm 2017, đã có 7 người dân trên địa bàn thành phố được cấp cứu và điều trị tại khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán ngộ độc methanol trong rượu. Trước tình trạng trên, cùng với việc khoanh vùng địa bàn, điều tra xác minh chính xác đâu là nguồn cung cấp rượu gây ngộ độc cho các bệnh nhân bị ngộ độc nêu trên, các đoàn liên ngành đang tiếp tục truy quét rượu độc trên diện rộng.

Ra quân thanh kiểm tra chưa đầy một tuần, các đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội đã tiến hành niêm phong gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc và cũng đã phát hiện những mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Cùng với việc xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, Sở Y tế Hà Nội sẽ công khai danh tính các cơ sở này để kịp thời cảnh báo đến người tiêu dùng./.