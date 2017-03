Cách chung cư Thông tấn (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vài chục mét, hàng chục tấn rác bốc mùi hôi thối nồng nặc bỗng dưng xuất hiện vào sáng ngày 5/3 khiến người dân khiếp đảm.

Sáng sớm đi tập thể dục nhiều người dân phát hiện sự bất thường khi “núi” rác bất ngờ xuất hiện ở dưới gầm cầu vượt. Chưa hết ngỡ ngàng thì lại có thêm nhiều xe chở rác ùn ùn chạy tới, ngang nhiên đổ xuống, tạo thành núi rác hàng chục tấn ngay khu dân cư. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5/3 tại tổ dân phố số 3, phường Xuân Phương. Ngay sau khi biết sự việc, người dân ở đây đã thông báo với chính quyền địa phương để xử lý.

Cơ quan chức năng đang xử lý sự việc.

Một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Sáng nay tôi đi tập thể dục dưỡng sinh thì bất ngờ thấy hàng đống rác xuất hiện ở ngay gầm cầu vượt đang thi công (đường Trần Hữu Dực kéo dài). Lúc đó người dân chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì đến khoảng 9 – 10h sáng, lại tiếp tục xuất hiện nhiều xe chở rác loại nhỏ (5 tạ) của công ty Minh Quân chạy đến rồi đổ rác xuống đó. Thấy sự việc bất bình thường, chúng tôi đã thông báo ngay với công an phường”.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng có mặt, lập biên bản và đưa tài xế cùng những chiếc xe đổ rác về trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc. Đồng thời, báo với Đội Cảnh sát môi trường công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp điều tra.

Rác thải bị đổ trộm.

Trao đổi với PV, một cán bộ của Đội Cảnh sát môi trường công an quận đang có mặt tại hiện trường cho biết, hiện đơn vị này đã đo đạc, tính toán khối lượng và chở lượng rác này đi cân để lập biên bản xử lý. Được biết, ước tính có khoảng vài chục tấn rác đã được công ty Minh Quân (một đơn vị vừa trúng thầu gói thầu xử lý rác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm – PV) đổ xuống khu vực này.

Rác thải bị đổ trộm bốc mùi hôi thối.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã có mặt để phản đối việc công ty đổ trộm rác trên địa bàn gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Được biết, công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân là đơn vị vừa trúng thầu xử lý rác thải trên địa bàn quận Nam Từ Liêm kể từ 1/3/2017. Nhưng tại sao công ty này lại có thể ngang nhiên đổ rác ngay giữa ban ngày mà không sợ bất cứ cơ quan chức năng nào xử lý, PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nguyễn Bá

Nguồn : Tin Nhanh Online