Khoảng 18h30 ngày 10-4, Công an phường Nghĩa Đô cùng người dân đã phải dùng búa đập cửa kính để giải cứu một người đàn ông bất tỉnh ngồi trong ghế lái xe Honda CRV màu đen.

Công an phường và người dân dùng búa phá cửa giải cứu lái xe

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiếc xe Honda CRV biển kiểm soát 30Y- XXXX do anh L.T.T trú tại Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm điều khiển đang đi đến đoạn số nhà 14 đường Nguyễn Văn Huyên thì dừng đèn đỏ ở giữa đường và không di chuyển, gây tắc nghẽn giao thông kéo dài.

Sau khi tỉnh dậy và được đưa ra ngoài lái xe vẫn trong trạng thái không tỉnh táo

Lúc này người dân hai bên đường phát hiện một người đàn ông ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn và gục đầu về phía trước. Tuy nhiên, sau gần 1h gọi cửa người đàn ông này vẫn ngồi bất động, không có bất cứ biểu hiện nào. Lo sợ trước sự việc bất thường và sự an toàn của lái xe, người dân đã báo Công an phường Nghĩa Đô và Công an quận Cầu Giấy.

Tại đây, lực lượng công an đã nhiều lần gọi cửa nhưng lái xe vẫn bất tỉnh, không có phản hồi. Để đảm bảo thông suốt giao thông Công an quận Cầu Giấy đã gọi xe cứu hộ di chuyển chiếc xe đến trước số nhà 58 Hoàng Quốc Việt và dùng búa đập kính, giải cứu người đàn ông này.

Chiếc xe được đưa về Công an phường để giải quyết

Ngay sau khi phá cửa, anh T tỉnh dậy ra khỏi xe trong trạng thái không tỉnh táo. Công an đã đưa xe và lái xe về trụ sở để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của lái xe cho kết quả là 1,344mg/1 lít khí thở. Hiện Công an đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các mức phạt liên quan đến hành vi lái xe khi đã uống rượu, bia như sau:

Với người điều khiển ôtô và các loại xe tương tự

- Phạt tiền 2.000.000-3.000.000 đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Ngoài ra, người vi phạm bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.

- Phạt tiền 7.000.000-8.000.000 đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng.

- Phạt tiền 16.000.000-18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4-6 tháng.