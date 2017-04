Các đơn vị Công an thành phố Hà Nội tập trung 100% quân số ứng trực; không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; quản lý chặt các loại đối tượng, địa bàn trọng điểm...

Người dân chờ xe khách tại bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp, phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô dịp nghỉ lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các đơn vị công an thành phố tập trung 100% quân số ứng trực; không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; quản lý chặt các loại đối tượng, địa bàn trọng điểm; không để tồn tại loại hình kinh doanh chất gây nghiện như shisa, bóng cười, cỏ Mỹ, “bùa lưỡi” tại các địa điểm công cộng và trong các quán bar, càphê, nhà hàng... trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát hình sự tập trung điều tra cơ bản, lập danh sách để quản lý các đối tượng tỉnh ngoài có dấu hiệu hoạt động lưu động trên địa bàn; răn đe các đối tượng hình sự, nghiện ma túy có biểu hiện “ngáo đá” và đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, để phòng ngừa tội phạm.

Cảnh sát hình sự cùng với các tổ công tác 141, 142 và các lực lượng cảnh sát phối hợp tuần tra kiểm soát, lập chốt lưu động để phát hiện, xử lý kịp thời và trấn áp hoạt động của tội phạm đường phố, tội phạm tại các khu vực công cộng như bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện, trung tâm thương mại và các địa điểm thường diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ, Tết.

Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp này cũng được tập trung chống ùn tắc tại các điểm, nút giao thông quan trọng, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Cảnh sát giao thông tăng cường tuần lưu, ứng trực, lập chốt xử lý vi phạm tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm, nút giao thông trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý ngay những phức tạp về giao thông.

Trong dịp này, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện, thị xã tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố và hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn Thủ đô trong dịp lễ 30/4 và 1/5./.