Đó là đánh giá của Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình làm trưởng đoàn tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội chiều nay, 7/3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo TP đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo TP phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đánh giá của Ban Dân vận Thành ủy cũng như các ý kiến của các sở ngành và đoàn công tác đều thống nhất nhận định: Từ khi triển khai và thực hiện Nghị quyết 25, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nói chung và chức sắc, tín đồ nói riêng trên địa bàn TP Hà Nội đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo, có tác dụng tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, vận động nhân dân xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan; đấu tranh chống tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đi vào nền nếp, các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức hoạt động đúng quy định của pháp luật. Hệ thống chính trị vùng đồng bào có đạo được xây dựng, củng cố vững mạnh; không phát sinh các vụ việc phức tạp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

Khối đại đoàn kết được giữ vững, sự đồng thuận giữa tổ chức tôn giáo và chính quyền được thể hiện rõ hơn. Các chủ trương giải quyết nhu cầu tín ngưỡng được thông thoáng, thuận tiện, nhanh chóng, củng cố niềm tin của tín đồ, chức sắc vào chính sách tôn giáo Nhà nước, không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Cùng với việc tiếp thu những ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Lê Bá Trình và các thành viên đoàn khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị T.Ư một số vấn đề về chính sách, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách để công tác tôn giáo hoạt động hiệu quả hơn.