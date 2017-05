Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị này vừa cấp cứu cho bệnh nhân bị một toán thanh niên xông vào bệnh viện chém vào cổ dẫn đến đứt khí quản.

Bệnh viện Đại học Y- nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Infonet)

Vào khoảng 4h sáng ngày 7.5, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên bị thương ở đầu do đánh nhau trong quán karaoke.

Một số bệnh nhân có mặt tại bệnh viện cho hay, vào thời điểm trên, khi một bệnh nhân vừa được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó ít phút bất ngờ có khoảng hơn 20 thanh niên dùng nhiều loại hung khí tấn công bệnh nhân, trong đó có một vết thương ở cổ gây đứt khí quản.

Một thành viên của kíp cấp cứu cho biết, do là ngày nghỉ nên chỉ có bác sĩ trực và 2 bảo vệ, trong khi nhóm côn đồ rất đông, lại có vũ khí nên không thể khống chế được, khi nhóm côn đồ này bỏ đi, các bác sĩ tập trung cứu người.

Qua camera của bệnh viện ghi lại, nhóm côn đồ này khoảng 20 thanh niên đi 7 xe máy phi thẳng vào bệnh viện mang theo dao, mã tấu lao chém bệnh nhân nhiều vết thương.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân đang ở viện nên các bác sỹ đã đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu, nên dù vết thương nặng nhưng bệnh nhân vẫn được cứu sống.

Nhóm côn đồ sau khi gây án xong đã lên xe bỏ đi. Hiện sự việc đã được trình báo và công an phường đã đến làm việc.

Trước đó tối 29.4, nam sinh viên Đại học Y- Dược Thái Nguyên thực tập tại Bệnh viện bị bạn của bệnh nhân tát liên tục vào mặt khi đang chuẩn bị đưa bệnh nhân lên cáng.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên khẳng định sẽ bảo vệ sinh viên của mình đến cùng trước những lời đe dọa và sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Được biết tình trạng mất an ninh bệnh viện hiện nay khá nhức nhối.

Tại Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế do Bộ Y tế tổ chức ngày 7.4, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh thừa nhận rằng tình hình an ninh trật tự trong bệnh viện hiện nay rất đáng báo động. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, đã có hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện hành hung, đe dọa y, bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện.

Các vụ xảy ra chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sỹ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Đặc biệt, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa không mong muốn để thực hiện các hành vi phạm pháp như đe dọa, tống tiền… nhằm trục lợi.

T.L