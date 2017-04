Nguyên nhân cô gái rơi từ tầng 27 chung cư Linh Đàm xuống đất được xác định do tự tử, cơ quan điều tra cũng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Liên quan đến việc cô gái rơi từ tầng 27 xuống đất ở khu nhà HH, khu đô thị Linh Đàm, (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xuống đất và tử vong, qua công tác điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định nạn nhân tử vong do tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Thượng tá Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các Đội nghiệp vụ của Công an uqận Hoàng Mai đã xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Qua điều tra xác định nạn nhân chết do tự tử, cơ quan điều tra cũng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân, không phải thông tin bị giết hại như đồn đoán trên mạng xã hội”, thượng tá Ngọc Anh khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 26/4, người dân sinh sống ở khu vực tòa nhà HH, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh ở bên ngoài phía chân tòa nhà. Khi mọi người ra kiểm tra, bàng hoàng phát hiện xác một cô gái nằm dưới đất và đã tử vong.

Công an Hoàng Mai xác định danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh H. (30 tuổi, ở tỉnh Thái Bình), sống cùng em trai ở tầng 27 của tòa nhà trên.

Như Loan