Rạng sáng 25/3 không khí lạnh sẽ về tới Việt Nam, sáng 25/3 (muộn là trưa) sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội. Sau đó rạng sáng 26/3 không khí lạnh sẽ còn được tăng cường khá mạnh.

Đợt không khí lạnh lần này được dự báo là một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, dù đã ở vào thời điểm cuối mùa. So với hôm nay thì nhiệt độ ngày 26/3 (ngày rét nhất) sẽ giảm tới hơn 10 độ C.

Tuy nhiên, dù mạnh đến mấy thì đợt không khí lạnh này cũng chỉ rét 2-3 ngày là ấm lên. Đợt này mưa sẽ là dạng mưa rào, mưa rào nhẹ và dông. Khoảng thời gian dễ có mưa nhất là từ sáng tới chiều 25/3. Đêm 25/3 mưa giảm, rạng sáng 26/3 mưa trở lại nhưng cũng sẽ tạnh ngay trước trưa 26/3.

Với các tỉnh vùng núi mưa sớm hơn, rạng sáng mai mưa luôn. Tuy không khí lạnh về vào rạng sáng nhưng vẫn cần đề phòng hiện tượng dông lốc mạnh và thậm chí có thể cả mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi đón đợt không khí lạnh vào ngày mai, ngày hôm nay (24/3) miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng oi và nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

7h sáng nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội xấp xỉ 25 độ, khá oi bức, độ ẩm 94%, gió đông nam cấp 3. Sáng hôm nay Hà Nội trời nhiều mây, âm u. Trưa, chiều giảm mây, có nắng. Trời hơi oi bức.

Nhiệt độ hôm nay từ 23-30 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông trên 35 độ C.