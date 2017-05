Ngọn lửa bắt đầu bốc ra từ tầng 2 của quán karaoke và nhanh chóng lan vào đồ đạc trong phòng khiến nhiều người hoảng loạn.

Vào khoảng 13h30 hôm nay (4/5), tại quán karaoke số 4 Mai Hắc Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, khói bốc ra từ tầng 2 của quán karaoke 7 tầng, một số nhân viên của quán đã tháo chạy ra ngoài và dập lửa nhưng bất thành.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 tại số 04 Mai Hắc Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) (Ảnh CTV)

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 6 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến 14h chiều cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Vào khoảng 14h, đám cháy đã được dập tắt (Ảnh CTV)

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC Số 1 (Công an Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người do quán đang tạm dừng hoạt động.

“Đám cháy đã thiêu rụi một số đồ đạc trong tầng 2 của tòa nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy điều hòa tại tầng 2 sau đó lan vào phía trong”, vị đại diện này cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Đời sống & Pháp lý