Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, ngày 21/3 sẽ cắt điện tại 48 điểm trên toàn thành phố Hà Nội.

Việc cắt điện nhằm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lưới điện, thông tin cụ thể về lịch cắt điện được EVN Hà Nội thông báo như sau:

SttQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 07:30 16:00 Từ số nhà 1 đến 11, từ số nhà 2 đến 14 Ngõ Đào Duy Từ. Từ số nhà 2 đến 50, từ số nhà 13 đến 45 Đào Duy Từ, từ số nhà 1 đến 33 Mã Mây, từ số nhà 1 đến 15 Chợ Gạo, Phố Đông Thái. Từ số nhà 1 đến 7, số nhà 2 đến 12 Đông Thái. Từ số nhà 2 đến 54, từ số nhà 1 đến 55 Nguyễn Siêu; Từ số nhà 1 đến 9 Hàng Chiếu.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2 07:30 16:00 Số 5 Thuốc Bắc, Từ số nhà 1 đến 33, số nhà 2 đến 32 Hàng Mã, số nhà 1 đến 19, số nhà 2 đến 20 Chả Cá. Từ số nhà 1 đến 27, số nhà 2 đến 38 Hàng Cá, số nhà 23 đến 75, số nhà 2 đến 78 Hàng Đường.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

3 Hai Bà Trưng 07:00 12:00 Từ số nhà 1 đến số nhà 15, từ số nhà 4 đến số nhà 12 Hồ Xuân Hương. Từ số nhà 1 đến số nhà 15 và số nhà 2 đến số nhà 16 Nguyễn Bình Khiêm, số nhà 48 Trần Nhân Tông. Nhà Khách Thanh Niên số 15 Hồ Xuân Hương, Báo Nhi Đồng, Tạp chí thời trang trẻ số 12 Hồ Xuân HươngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4 09:30 10:30 Từ số nhà 10 đến số nhà 86 ngõ 40 Võ Thị Sáu. Từ số nhà 5 đến số nhà 47 ngõ 40 Võ Thị Sáu.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5 Ba Đình 07:30 15:30 Từ số nhà 122 đến 164 phố Ngọc Khánh, ngõ 3 Làng Giảng VõHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

6 Đống Đa 07:30 16:00 Tổng Cty Xăng dầu - số 1 Khâm Thiên; Ngõ 1, 1B Khâm Thiên; Nhà 5 tầng tập thể đường sắt; Ngõ 2 Khâm Thiên; Ngách 1/34 Khâm Thiên; Ngách 1A Khâm Thiên; Ngách 222/16 Lê Duẩn; Ngõ Hồ Bãi Cát; A4 tập thể Nhà Dầu; A8 tập thể Nhà Dầu; Nhà 52 TT Nhà Dầu Từ số 2 - 62 ngõ Chợ Khâm Thiên, tờ số 1 - 15 Ngõ Chợ Khâm Thiên; Ngõ Khâm Đức; Ngõ Hồ Cây Sữa Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7 Nam Từ Liêm 06:30 16:30 một phần tổ dân phố số 3, số 4 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

8 08:00 17:00 Một phần tổ dân phố số 2 Miêu Nha - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

9 08:00 17:00 Một phần khu Biệt thự 1 - Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Quận Nam Từ Liêm -Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

10 08:00 15:00 Một phần tổ dân phố Ngọc Đại - Phường Đại Mỗ -Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

11 08:00 16:00 Một phần tổ dân phố số 2 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12 Thanh Trì 04:00 17:00 - Một phần Khu đô thị Đại Thanh, Cầu Bươu - xã Tả Thanh Oai; Tập thể Mộc Cầu Bươu (Hà Đông)Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13 12:30 17:00 Một phần Thôn Yên xá - xã Tân TriêùHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

14 Gia Lâm 06:00 12:00 Một phần xã Kim Sơn ( Chợ Keo, thôn Giao Tất B. Một phần thôn Giao Tất A và một phần thôn Linh Quy Đông )Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

15 12:00 16:00 Một phần xã Kim Sơn ( Chợ Keo, thôn Giao Tất B. Một phần thôn Giao Tất A và một phần thôn Linh Quy Đông )Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

16 Đông Anh 06:00 16:00 Một phần xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng, Thị Trấn Đông Anh, xã Cổ Loa.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

17 Sóc Sơn 07:00 10:00 Một phần xã Tân HưngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18 Thanh Xuân 07:00 13:00 Toàn bộ ngõ 236, ngõ 238, ngõ 240, ngõ 242 đường Khương Đình. từ số nhà 234 đến số nhà 242 Khương Đình. Ngõ 212 đường Khương Đình, từ số nhà 218 đến 232 Khương Đình, từ số nhà 130 đến số nhà 180 Khương Đình, toàn bộ ngách 188 Khương Đình. Toàn bộ ngõ 162 đường Khương Đình. Nhà F4 Tập Thể Cao Su ngõ 41 đường Khương Đình, từ số nhà 58 đến số nhà 146 Phố Thượng Đình. Nhà F11, F5 tập thể Cao Su ngõ 41 đường Khương Đình, Ngõ 65 Khương Đình, từ số nhà 52 đến số nhà 60 ngõ 117 phố Khương Đình. Toàn bộ ngõ 181 Nguyễn Trãi, toàn bộ Nhà F7, F8, F9, F14 Tập thể Cao Su. Khu tập thể nhà A, nhà B, nhà C ngõ 133 Nguyễn Trãi. Khu tập thể nhà C, nhà D ngõ 133 Nguyễn Trãi.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

19 Cầu Giấy 07:00 13:00 Số 82-114 Đường Hoàng Ngân - Cầu Giấy - Hà Nội.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

20 07:00 15:00 Từ 1 đến số 12, ngõ 50, ngõ 42 phố Trần Bình, số 35, 37 Trần Bình. Từ 1 đến số 50 ngõ 58 Trần Bình. Số 12, số 30+ngõ 42 Trần Bình, Từ số 2 đến số 10, từ 1 đến 12 nghách 10, Số 2 đến số 30 ngõ 42 Trần Bình - Cầu Giấy - Hà Nội.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

21 08:00 15:05 Lô C3, H1, M1, E Khu 5,2ha phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

22 08:00 12:30 Cty TNHH thương mại kỹ thuật TTC-Lô B1A Cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ - Cầu Giấy - Hà NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23 Hoàng Mai 06:00 17:00 Một phần Phường Thịnh Liệt, một phần phường Đại KimHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24 08:30 16:00 Một phần phường Thanh Trì, quận Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

25 08:30 16:00 Một phần phường Mai Động, quận Hoàng MaiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

26 Long Biên 07:00 12:00 Tổ 6-7-8 Phường Sài ĐồngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

27 07:00 17:00 Tổ 2+3 +4 Phường Thượng ThanhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

28 08:00 13:00 Tổ 16 Phường Thạch Bàn, Khu tái định cư X3 Thạch Bàn, Từ số nhà 1 đến số 99 Ngõ 66 đường Nguyễn Văn Linh, Từ số nhà 2 đến số 110 Ngõ 66 đường Nguyễn Văn LinhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

29 Hà Đông 07:00 16:00 Tổ dân phố Thống Nhất, Hoàng Văn Thụ phường Dương NôịHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

30 07:00 14:00 Khu tập thể Lương thực Cầu Am phường Vạn Phúc.; Một phần phố Phan Huy Trú phường Yết KiêuHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

31 07:00 16:00 Khu tập thể 5 Tầng, phố Ngô Gia Tự phường Quang Trung.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

32 07:00 16:00 - Khu đất dịch vụ Giếng Sen, Cổng Đồng phường La Khê ; Đội 4 phường La Khê.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

33 07:00 16:00 - Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

34 Chương Mỹ 05:30 16:30 Xã Đại Yên :Một phần xóm Rẫy, Một phần thôn Yên Khê, Một phần xóm trại, Một phần xóm Đoàn Kết, Một phần xóm nội, Trạm Bơm Đìa Via, Công ty Hồng Phong; Xã Hợp Đồng ; Một phần Thôn Đồng DuHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

35 05:30 16:30 Xã Đồng Phú; 1 phần thôn Hạ Dục.; Xã Quảng Bị; Toàn bộ xã Quảng Bị (Trừ thôn 5 Quảng bị).; Xã Hợp Đồng; Thôn Đạo Ngạn, một phần Thôn Đồng lệ, Thôn Thái Hòa, một phần thôn Đồng Du.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

36 Thường Tín 07:00 17:00 Toàn bộ xã Dũng Tiến Huyện Thường tínHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

37 09:15 10:15 Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Hà Nội xã Quất ĐộngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

38 10:20 11:20 Công Ty cổ phần kỹ thuật Công Nghiệp Á Châu xã Quất ĐộngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

39 13:00 14:00 Công ty Tín hiệu đường sắt (Ga Thường Tín) thuộc Thị Trấn Thường TínHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

40 14:15 15:15 Công ty Kem Tràng Tiền ( Hà Bình Phương ) thuộc khu công nghiệp Hà Bình PhươngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

41 15:20 16:20 Công ty cổ phần Thương Mại xuất nhập khẩu Tràng Tiền thuộc khu công nghiệp Hà Bình PhươngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

42 Ba Vì 06:00 14:00 Các xã: Tản Lĩnh và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã trênHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

43 Hoài Đức 05:00 07:00 Một phần xã Tiền Yên, một phần xã Sơn Đồng.; Công ty: Đức MinhHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

44 07:00 16:00 Một phần xã Tiền Yên.Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

45 Phú Xuyên 06:00 17:00 xã Đại thắng, xã Văn hoàngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

46 Ứng Hòa 07:00 15:00 Xã Hòa Phú, một phần xã Hòa Nam, Cty Trường Xuân - xã Vạn TháiHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

47 BắcTừ Liêm 07:00 15:00 Từ số 27 đến 74 đường Ao Cầu Vồng; Số 115 đến 137 đường Sông Nhuệ - Tổ dân phố số 4 phường Đức ThắngHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

48 07:00 12:00 Tổ dân phố Trung 7,8. Tổ dân phố Hạ 9 - Phường Tây TưụHình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

Thanh Thắng