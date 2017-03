Mới đây, mẹ bé gái 3 tuổi, hiện đang học tại trường mầm non Xe lửa Gia Lâm ở địa chỉ 443 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vì nghi ngờ bé bị xâm hại tại trường.

Theo đơn mà gia đình gửi đến cơ quan Công an cho biết, chiều 21/3 vừa qua, gia đình đón cháu đi học về thì thấy cháu có biểu hiện lạ: vùng kín con bị chảy máu, con không chịu chơi, ăn ít và mệt. Gia đình có gọi điện cho cô phụ trách ở trường hỏi về việc vùng kín con bị chảy máu nhưng cô giáo chưa trả lời thỏa đáng.

Trường Mầm non Xe Lửa

Sáng 22/3 gia đình cho con vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, theo kết luận ban đầu của bác sĩ con bị tổn thương vùng kín, có vết bầm tím. Bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm tại Bệnh viên Phụ sản Hà Nội cùng ngày nhưng chưa có kết quả.

Chiều 22/3 gia đình có đến gặp lãnh đạo trường Mầm non Xe lửa yêu cầu nhà trường cho biết tại sao con lại bị tổn thương khi ở trường. Tuy nhiên, cô Hiệu trưởng không hề hay biết việc đó do hai cô phụ trách lớp không báo cáo.

Bà Lê Thị Dung - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Gia đình học sinh gửi đơn kiến nghị lên cơ quan công an, chúng tôi không được biết. Tuy vậy, từ sáng đến giờ, cơ quan công an cũng đến làm việc với nhà trường. Hiện tại, cụ thể sự việc chúng tôi chờ kết luận từ phía công an. Hơn nữa, chúng tôi không có quyền phát ngôn cho báo chí cụ thể về sự việc. Chúng tôi phải xin ý kiến cơ quan chủ quản là Công ty xe lửa Gia Lâm”.

Hiệu trưởng này cũng cho biết thêm: “Chiều 22/3, gia đình học sinh có đến làm việc với nhà trường. Ngay sau đó, chúng tôi có yêu cầu hai cô giáo liên quan viết bản tường trình. Tường trình về vụ việc, chúng tôi đã gửi sang cơ quan chủ quản để xin ý kiến. Hiện tại, hai cô giáo liên quan sự việc vẫn đi dạy học bình thường”.

Được biết, Phòng GD&ĐT quận Long Biên cũng đang tiến hành làm rõ vụ việc nói trên.

Mai Đỉnh(TH)