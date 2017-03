Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, 3 thanh niên đi trên một xe máy tiếp tục tăng ga, tông thẳng vào chiến sỹ CSGT.

Liên quan đến vụ CSGT bị tông trọng thương trước cửa bến xe Mỹ Đình, chiều 22/3, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 3 đối tượng Võ Quốc Việt (SN 1997); Hồ Anh Dũng (SN 1996) và Thái Văn Thương (SN 1992, cùng trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra ngày càng nhiều (ảnh minh họa)

Theo xác minh ban đầu, chiều 21/3, Tổ công tác đặc biệt Y6/141- Công an Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thế An làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng- Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Khoảng 13h20 chiều cùng ngày, Tổ công tác phát hiện Võ Quốc Việt điều khiển xe mô tô mang BKS 38H1-192.63 chở theo Hồ Anh Dũng và Thái Văn Thương, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Việt không chấp hành mà tiếp tục tăng ga cho xe chạy thẳng.

Lúc này, thượng sỹ CSGT Nguyễn Hùng Cường đứng gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Việt vẫn không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng khiến thượng sỹ Cường ngã xuống đường, chảy nhiều máu.

Lập tức, các trinh sát hình sự đã khống chế cả 3 đối tượng, đồng thời đưa thượng sỹ Cường đi cấp cứu.

Ba đối tượng cùng phương tiện sau đó được bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 2. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Mỹ Đình 2 đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết và xử lý theo thẩm quyền.

Nhật Tân

