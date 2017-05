Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trước những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông thuộc địa bàn Hà Nội, Cơ quan công an đang quyết liệt triển khai các kế hoạch tập trung kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên lòng sông.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thị xã siết chặt phối hợp đấu tranh phòng chống "cát tặc".

Một tàu hút đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Trong đấu tranh với những vi phạm này, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị làm rõ trách nhiệm, rõ địa bàn để truy quét "cát tặc" trên các tuyến sông Thủ đô.

Dựa trên kế hoạch của Công an thành phố, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả với hoạt động khai thác, kinh doanh cái, sỏi trái phép trên cơ sở đặc thù mỗi đơn vị. Đồng thời, tổ chức tổng rà soát điều tra cơ bản đánh giá thực trạng trên sông, trên bờ, những tổ chức, cá nhân đang liên quan đến các hoạt động khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng, cát, sỏi, từ đó đề ra biện pháp xử lý.

Liên quan đến việc giải quyết dứt điểm những bến bãi trái phép, Ban Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai toàn diện công tác nắm tình hình trên sông, trên bờ để có kế hoạch sát thực tế; lập hồ sơ những đối tượng, lập chuyên án, xây dựng kế hoạch đấu tranh với từng đối tượng, từng tụ điểm; làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xử lý vi phạm.

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: Trong đấu tranh với những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông thuộc địa bàn Hà Nội, lực lượng chủ công là Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội. Trách nhiệm chính quản lý địa bàn được giao cho Công an các quận, huyện và thị xã cùng với Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) đấu tranh xử lý vi phạm 24/24h trên các tuyến sông.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) tập trung kiểm tra, rà soát những vi phạm liên quan đến thuế khai thác tài nguyên. Riêng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) tập trung rà soát lại nhằm xác định rõ hiện có bao nhiêu tuyến đường quá khổ, quá tải để xử lý; đồng thời giao cho các phòng chức năng nhanh chóng giải quyết chế độ, khó khăn về trang thiết bị, công cụ hỗ trợ.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, nhằm xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã ký quy chế phối hợp với 8 Công an tỉnh giáp ranh gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng đã liên tục mở các đợt cao điểm kiểm tra xử lý các đối tượng “cát tặc”, song tình trạng khai thác cát trái phép vẫn xảy ra ở nhiều tuyến sông trên địa bàn Thủ đô. Trên toàn địa bàn thành phố hiện có 15 tuyến sông với tổng chiều dài 493,3 km, trong đó có 7 tuyến sông có hoạt động khai thác cát, sỏi, nạo vét, tình trạng vi phạm trên lĩnh vực này khá “nóng”.

Chỉ tính riêng 1 năm gần đây (từ ngày 9/5/2016-8/5/2017), các đơn vị của Công an thành phố đã phát hiện, kiểm tra xử lý 235 vụ, 312 đối tượng, tạm giữ 289 tàu thuyền các loại. Qua xác minh điều tra, Cơ quan công an đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 187 vụ, thu giữ nhiều tàu thuyền vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã kiểm tra xử lý 6 vụ, 6 đối tượng kinh doanh cát không rõ nguồn gốc, tạm giữ 6 phương tiện. Lực lượng chức năng cũng kịp thời phát hiện, xử lý hàng chục bến bãi tập kết vật liệu xây dựng vi phạm trong mùa mưa bão.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)