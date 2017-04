Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã bắt quả tang công ty TNHH First Young Products INC đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Công ty TNHH First Young Products INC sử dụng 2 máy bơm để xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Khoảng 22 giờ (ngày 5/4), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nam đã bắt quả tang Trần Văn Tưởng là phiên dịch của Yang Wen Long – Quản lý xưởng mạ công ty trách nhiệm hữu hạn First Young Products INC đang xả nước thải từ quá trình mạ kim loại, chưa qua xử lý ra cống chung của khu công nghiệp Đồng Văn.

Tưởng khai nhận do nhân viên vận hành hệ thống nước thải nghỉ, Yang Wen Long sợ nước thải tràn ra hệ thống nước mưa nên đã chỉ đạo Trần Văn Tưởng vận hành 2 máy bơm xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu nước thải của công ty TNHH First Young Products INC. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước thải để giám định mức độ ô nhiễm, thu giữ 2 máy bơm dùng để xả nước thải và những tang vật liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tín Nhơn