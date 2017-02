Hà My cho biết, cô mua được nhà và thay đổi cuộc sống cùng nhờ Mr. Đàm mát tay trả cát xê 1 tỷ đồng.

Hà My tậu được nhà nhờ Mr Đàm trả cát xê "khủng"

Sau khi tập 1 Tình Bolero hoan ca lên sóng tuần trước và gây chú ý với màn "mắng" cháu gái của danh ca Thái Châu, nhiều người tò mò về mối quan hệ của hai cậu cháu này.

Trong tập hai chương trình Tình Bolero hoan ca, chủ đề Thời hoa mộng, ca sĩ Hà My chia sẻ người chị mang ơn nhiều nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Hà My kể năm 2005, Đàm Vĩnh Hưng từng giúp cô làm giấy tờ sang Mỹ lưu diễn và cát-xê anh trả cho chị trong một tháng biểu diễn là một tỷ đồng. Nhờ vậy, Hà My mua được căn nhà để sống cùng mẹ và con ở Nhà Bè, TP HCM. "Thực chất cát-xê của tôi không tới một tỷ nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng đã cố tình đưa thêm để giúp đỡ tôi. Tôi không quên ơn nghĩa mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho tôi", chị tâm sự.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Hà My và cậu ruột Thái Châu khiến nhiều khán giả tò mò, bất ngờ.

Hiện nay, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp thăng trầm của Hà My vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Phần lớn đều cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời truân chuyên của nữ ca sĩ tài sắc một thời.

Hà My đã thẳng thắn cho rằng lý do Thái Châu mắng chị không xuất phát từ tình thương của người cậu dành cho cháu mà vì "muốn làm điều gì đó trên sân khấu".Nữ ca sĩ cũng trách cậu chưa bao giờ giúp đỡ chị. Vì thế, mối quan hệ giữa hai cậu cháu càng trở nên căng thẳng.

Theo nhà sản xuất, sau sự việc trên Thái Châu không chủ động gặp lại Hà My. Ca sĩ tâm sự cô đã quen với điều này bởi suốt 12 năm qua, hai cậu cháu chưa gặp nhau. Thái Châu cũng không hề đến thăm khi mẹ của chị bị bệnh, dù danh ca về nước thường xuyên.

Hà My cho biết chị không giận cậu mà chỉ cảm thấy Thái Châu đang áp đặt quá khứ lên cuộc sống của chị, phủ nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của chị để làm lại từ đầu. Chị vẫn muốn xin lỗi cậu vì những lời nói không hay bộc phát trong chương trình.

Trên fanpage của chương trình Tình Bolero hoan ca, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, mong cô cố gắng làm lại từ đầu sau khi giải bày tất cả nỗi lòng của mình trên sóng truyền hình.

