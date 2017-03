Tình Bolero Hoan Ca: Đêm hào hoa vừa phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ban giám khảo của Đêm hào hoa gồm: “nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan, ca sĩ Thanh Hà, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh. Ca sĩ Hà My đã chia tay cuộc chơi này sau 4 vòng thi.

Các nghệ sĩ Mạnh Thường đã thể hiện ca khúc Bài Tango cho em (sáng tác Lam Phương), “Vua phòng trà” Đức Minh hát Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), “công chúa nhạc Jazz” Yến Xuân - Một mai em đi (Trường Sa), “Vua nhạc buồn” Quang Minh - Rồi mai tôi đưa em đi (Trường Sa), ca sĩ Vi Thảo - Sao đành xa em (Nguyệt Ánh), Ngân Quỳnh - Buồn (Y Vân). Hà My thể hiện ca khúc Một lần dang dở (Phan Trần) - ca khúc có lẽ cũng là nỗi lòng của chính Hà My về cuộc đời dang dở của cô.

Ca sĩ Hà My hát bài "Một lần dang dở" trong đêm chia tay Tình Bolero Hoan Ca: Đêm hào hoa

Ca sĩ Hà My đã khiến “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn mắt ngấn lệ. Hà My nổi tiếng khá sớm, từ năm 16 tuổi, cô đã hát chung với nhiều ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, trong đó có “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Trước đó Ngọc Sơn chưa từng song ca với bất kỳ ca sĩ nào và cho đến tận bây giờ anh cũng rất ít khi hát với ca sĩ nữ.

Sau nhiều năm không gặp Hà My, nghe tin cô tham gia chương trình Tình Bolero Hoan Ca, ca sĩ Ngọc S ơn rất vui: “Hà My là người hát song ca đầu tiên trong đời Ngọc Sơn. Trong 1 lần đi hát, Ngọc Sơn đã thấy 1 cô bé xinh xắn, giọng hát hay, đặc biệt là hát live rất tốt… Cô bé đó chính là Hà My, năm đó em mới 16 tuổi. Ngọc Sơn đã mời Hà My về song ca bài hát Hoa mười giờ và thu âm tại Kim Lợi studio năm 1988. Sau khi thu âm ca khúc này, Hà My nổi tiếng khắp nơi, các bầu show giành giật Hà My đi hát. Thấy Hà My quay lại hát trên truyền hình, với giọng hát đằm thắm hơn xưa khiến Ngọc Sơn rất vui”.

"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn mắt ngấn lệ khi nói về ca sĩ Hà My - người gần 30 năm trước song ca với anh

Hiện tại, cuộc sống của Hà My khá khó khăn, thu nhập chính của cả gia đình gồm 4 người (mẹ, con gái, con rể và cháu ngoại 7 tháng tuổi) phụ thuộc vào việc đi hát của chị. Tuy nhiên, không phải ngày nào chị cũng có show mà lâu lâu người ta mới mời chị đi hát một lần. Cả gia đình chị sống trong căn nhà lụp xụp chưa đầy 40m 2 , thường xuyên bị ngập nước ở huyện Nhà Bè.

Cựu nghệ sĩ cải lương Kim Hà - mẹ Hà My và người anh trai ở quê lên Sài Gòn đi bán vé số đồng thời giúp trông cháu để Hà My đi hát

Con gái của Hà My đã dọn về nhà chồng sống để bớt đi phần nào gánh nặng cho mẹ nhưng để lại con cho Hà My vì từ nhỏ cô bé đã được Hà My chăm sóc. Những lúc Hà My đi hát hoặc đi thi chương trình Tình Bolero Hoan Ca, mẹ chị - cựu nghệ sĩ cải lương Kim Hà ở nhà trông cháu. Trước tình cảnh đó, anh trai của Hà My ở quê lên vừa đi bán vé số dạo, vừa trông cháu ngoại giúp cho Hà My.

Chia tay Tình Bolero Hoa Ca , ca sĩ Hà My được ban tổ chức giúp sửa lại căn nhà lụp xụp bằng mái tôn, ít nhất là nhà cô sẽ không dột trong mùa mưa tới.

Mai Huệ