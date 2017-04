Nữ ca sĩ vừa chia sẻ bức ảnh chụp một bàn tay đàn ông và khẳng định đây không phải tay của người bạn cũ.

Cách đây vài tiếng, trang Instagram của Hồ Ngọc Hà gây tò mò khi đăng tải hình ảnh cận cảnh bàn tay của một người đàn ông khá gầy. Quan sát các chi tiết xung quanh, nhiều khán giả chỉ ra bức ảnh được chụp bên trong xe hơi.

Với những chi tiết này, người hâm mộ lập tức đưa ra dự đoán đây là bàn tay của Cường Đô La và cho rằng nữ ca sĩ Gửi người yêu cũ chính thức trở lại với chồng cũ.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của khán giả, Hồ Ngọc Hà lập tức bác bỏ. Cô viết trong phần bình luận: "Không phải tay bạn cũ nha mọi người ơi. Khổ quá!".

Bàn tay một người đàn ông được Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang Instagram.

Một người bạn thân của Hà Hồ cũng viết "Tay anh Cường khác nhé mọi người ơi". Sau đó, người này khẳng định: "Tay anh khác nè".

Với việc giọng ca sinh năm 1984 đăng tải hình ảnh đặc biệt này, khán giả đoán già đoán non rằng cô gián tiếp công khai người yêu mới sau khi có thông tin đã chia tay "đại gia kim cương".

Lần tái hợp công khai gần đây nhất của Hà Hồ và Cường Đô La.

Gần đây, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thỉnh thoảng tái hợp trong các sự kiện của con trai Subeo. Thậm chí, đại gia phố núi còn viết một status dài dành cho vợ cũ trên trang cá nhân. Trong đó, Cường Đô La khẳng định anh, Hà Hồ và con trai luôn là một gia đình. Chưa hết, anh còn tình cảm gọi vợ cũ là tri kỷ.

Dù đường ai nấy đi đã lâu nhưng cặp đôi vẫn được khán giả ngưỡng mộ nhờ cách ứng xử với nhau rất văn minh. Hiện tại, Cường Đô La và Hạ Vi vẫn giữ mối quan hệ đặc biệt. Trong khi đó, có thông tin Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa đã chấm dứt tình cảm.

Lúc này, người đàn ông mới của giọng ca Keep Me In Love chắc chắn là mối quan tâm lớn của nhiều người.

