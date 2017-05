Trên các trang mạng đang xuất hiện tấm hình bộ tứ quyền lực của Vietnam's Next Top Model 2017. Điều gây bất ngờ cho nhiều khán giả là hình ảnh Hồ Ngọc Hà đứng cạnh Thanh Hằng đầy ấn tượng, khiến cư dân mạng bàn tán liệu đây có phải là thật.

Theo đó, nhìn tấm hình cư dân mạng bàn tán, ngoài sự xuất hiện của Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà còn có hai giám khảo khác là nhà thiết kế Công Trí và giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko. Cả 4 vị giám khảo trông đầy quyền uy và ấn tượng với trang phục ton sur ton.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều và đặt câu hỏi, liệu đây có phải là tấm hình bị ghép ảnh Hà Hồ vào hay thật sự cô tham gia vị trí giám khảo của Vietnam Next Top Model 2017.

Bởi trước đó, cũng vị trí ngồi “ghế nóng” nhưng là chương trình The Face, cô đã bị Minh Hằng tố là chèn ép nên bị loại khỏi vị trí huấn luyện viên. Và rốt cuộc cả hai không ai ngồi vị trí “ghế nóng” đó nữa.

Và theo đánh giá của giới chuyên môn và nhiều khán giả, The Face ra đời, format này được so sánh sẽ là đối thủ nặng kí của Next Top Model vì đều là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu. Năm nay, The Face Vietnam và Vietnam's Next Top Model cùng lên sóng vào trung tuần và cuối tháng 6 nên thông tin của 2 chương trình đều được khán giả quan tâm.

BTC chương trình Vietnam's Next Top Model cho báo chí biết, hiện tại chưa thể nói chính thức 4 vị giám khảo là ai. Thông tin chính thức về các giám khảo sẽ được công bố vào tuần cuối của tháng 5. Chương trình đang lần lượt giới thiệu về các thí sinh của mùa All Stars cũng như sẽ bắt đầu ghi hình vào tuần cuối tháng 5 và lên sóng ngày 24.6.2017.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chưa lên tiếng nhưng quản lý của cô chia sẻ với báo chí, BTC Vietnam's Next Top Model đã mời cô tham gia từ nhiều mùa trước đây. Riêng mùa Next Top Model 2017, BTC đã liên hệ mời Hồ Ngọc Hà tham gia từ trước Tết Hiện tại, tuy nhiên cô đang bận rộn với rất nhiều lịch công việc, trong đó có lịch diễn tại Châu Âu và Mỹ nên chưa thể trả lời cụ thể việc tham gia Next Top Model 2017.