Phủ nhận thông tin bị chèn ép rồi lại đột ngột thừa nhận, Minh Hằng đang “tiền hậu bất nhất”. Ngay cả câu trả lời từ phía BTC The Face và Hà Hồ - người bị tố, cũng có tính chất “đùn đẩy” khiến độc giả… chẳng biết đâu mà lần.

Trước khi The Face 2017 chính thức bắt đầu, đã có không ít thông tin lùm xùm qua lại về việc ai xứng đáng là người được ngồi vào ghế nóng làm giám khảo chương trình này. Dư luận và truyền thông đồn đoán, ngoài hai gương mặt cũ là Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê thì có một số ứng cử viên khác như người mẫu Xuân Lan, Thanh Hằng, Hà Anh, Minh Hằng, Hoàng Thùy và Minh Tú. Riêng “người cũ” Phạm Hương, cô không thể tham gia vì The Face 2017 vì cô phải đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Minh Hằng tố Hà Hồ là người khiến cô rời The Face 2017

Cách đây hai ngày, BTC The Face công bố dàn huấn luyện viên The Face 2017 là Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú vì một số người đẹp kỳ cựu được “nhắm tới” đã từ chối tham gia chương trình.

Ca sĩ Minh Hằng - người từng được cho là giám khảo trong The Face 2017 là người duy nhất “ngoại đạo” bởi cô vốn xuất thân từ nghề ca sĩ. Minh Hằng sau đó xác nhận không tham gia The Face vì bị chèn ép và cô không nói ra người đó là ai.

Tuy nhiên, hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo, Minh Hằng tố Hồ Ngọc Hà là người khiến cô rời khỏi chương trình. Đề cập đến thông tin này, phía Hồ Ngọc Hà cho biết “nên hỏi BTC The Face”, còn BTC chương trình lại trả lời “để hai bên liên quan giải quyết”. Câu trả lời từ hai phía đều mang tính chất “đùn đẩy” và “hòa cả làng”.

Trước nói không, sau nói có, sự “tiền hậu bất nhất” của Minh Hằng khiến dư luận nghi ngờ tất cả chỉ là màn kịch “diễn sâu”. Vì thực tế, đúng như nhận định của cư dân mạng, giám khảo là do BTC The Face mời chứ đâu phải "ai muốn vào cũng được”.

Bộ ba Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê phía hậu trường thân thiết chứ không căng thẳng như thấy trên truyền hình. Ảnh: FBNV

Quay lại với The Face 2016, bộ ba giám khảo Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê từng gây tranh cãi sau mỗi tập được phát sóng. Khán giả, những người theo dõi chương trình đều cho rằng bộ ba giám khảo bằng mặt nhưng không bằng lòng, có những mẫu thuẫn tưởng rằng không thể giải quyết khi đội này loại “gà chiến” đội kia không do dự.

Hình ảnh đáng yêu ở hậu trường The Face của Phạm Hương do chính Lan Khuê chụp. Ảnh: FBNV

Nhưng từ phía hậu trường, những hình ảnh nhí nhố, thân mật chưa từng phát sóng của Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê lại hoàn toàn khác. Họ không hề căng thẳng như lời đồn. Qua những biểu hiện ấy, dư luận càng cho rằng đó là màn kịch diễn sâu của 3 người, cố tình tạo scandal ảo để PR và câu rating cho chương trình.

Vì vậy, càng có lý do để nghi ngờ vụ Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép cô rời The Face là chiêu trò “diễn sâu” bởi cả Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà hiện tại đều không phải là giám khảo The Face 2017. Hơn nữa, bằng chứng là The Face mùa đầu tiên đã cho thấy, bản thân các giám khảo cũng… diễn!