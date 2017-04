Các cầu thủ Quảng Nam đã chạy ra đường biên phân bua với trợ lý trọng tài ở tình huống Ngọc Quang ghi bàn cho HA Gia Lai bị việt vị nhưng bất thành.

HA Gia Lai sau ba trận thua liên tiếp đã lâm vào tình thế nguy ngập nên rất cần một chiến thắng trước Quảng Nam trên sân nhà để thoát hiểm. Và chủ sân Pleiku đã gặp may bởi trợ lý trọng tài Việt Thái đã không quan sát chuẩn xác tình huống HA Gia Lai ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng cho chủ nhà diễn ra phút 52, sau cú vôlê của Công Phượng đưa bóng chạm xà ngang rơi xuống, Ngọc Quang chỉ còn đối diện thủ môn Văn Cường hơn 1 m. Và cú ưỡn bóng bằng bụng của Ngọc Quang vừa đủ lực chui vào lưới Quảng Nam. Trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn không thấy trợ lý căng cờ báo việt vị và đã công nhận bàn thắng.

Các cầu thủ đội khách ngay lập tức chạy ùa ra biên tranh cãi với trợ lý Việt Thái nhưng trọng tài vẫn không thay đổi quyết định. Không có những phản ứng quá đà của cầu thủ Quảng Nam nhưng chắc chắn họ không phục khi bị thua trong một pha bóng nhạy cảm.

Gặp lại Quảng Nam trong trận đấu cần điểm, HA Gia Lai đã bỏ túi trọn 3 điểm nhờ sai lầm của trọng tài. Ảnh: CTV

Thực tế cầu thủ Quảng Nam không có nhiều cơ hội bắn phá cầu môn đối phương, trừ một cú nã đại bác của Văn Phong đập cột. Ngược lại, HA Gia Lai với nhóm cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia hơn một ngày trước mới nắm thế chủ động cao hơn.

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của chủ sân Pleiku là dứt điểm quá kém. Sau gần nửa tá cơ hội mười mươi và đối diện thủ thành Văn Cường, các tiền đạo của họ vẫn không sao biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ.

Thêm một căn bệnh khó chữa khác của một số cầu thủ tấn công của HA Gia Lai là cách chơi quá cá nhân đến mức ích kỷ. Nếu tiền đạo Công Phượng chịu nhìn đồng đội mà đá hoặc không cầm bóng đột phá theo kiểu đâm đầu vào tường thì chủ nhà có thêm hơn một bàn thắng nữa.

Có thể hiểu Công Phượng sau ba trận tịt ngòi rất muốn tự giải tỏa ức chế cho riêng mình, nhưng vô tình điều đó tạo ra hiệu ứng chơi bóng cá nhân lây lan qua một số đồng đội khác. Dễ thấy nhất là Văn Toàn, Hồng Duy hay nhiều lần Văn Thanh lên tham gia tấn công đều tranh thủ sút… vô hại thay vì tạo ra một tình huống nguy hiểm cho bạn chơi bóng.

Dẫu sao HA Gia Lai đã lấy trọn 3 điểm để nuôi dưỡng cơ hội thoát khỏi khu vực rớt hạng càng xa càng tốt.

Bất ngờ ở loạt trận chiều 2-4 là cuộc đối đầu trên sân Hòa Xuân, đội khách Sanna Khánh Hòa đã thắng SHB Đà Nẵng 1-0. Đáng nói là khách bị mất người sớm từ phút thứ tám khi Duy Thanh chơi xấu bị thẻ đỏ. Bàn thắng duy nhất do công Quốc Chí đánh đầu ở phút 65 sau một tình huống phạt góc, đem về 3 điểm quý giá cho Sanna Khánh Hòa.

Trên sân Lạch Tray, đội khách SL Nghệ An có bàn gỡ 1-1 nhờ Văn Đức sau khi bị Hải Phòng dẫn trước do Stevens lập công.

Dyachenko làm hại đội nhà

Chiếc thẻ đỏ của chân sút ngoại này do đánh nguội đối phương ở giữa hiệp 2 đã khiến đội khách TP.HCM không còn nhiều cơ hội lật ngược thế cờ. B. Bình Dương đá không vượt trội nhưng có bàn thắng ở phút 55 do công Đinh Hoàng Max.

Ghi bàn trước lại chơi hơn người, chủ sân Bình Dương dễ dàng bỏ túi 3 điểm để tránh xa hơn hai đội nằm chót bảng.

Dyachenko (10) không lâu sau pha bóng này nhận thẻ đỏ khiến TP.HCM mất cơ hội lật ngược tình thế trên sân Bình Dương. Ảnh: PHẠM HUY

• Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (19 điểm); 2. Thanh Hóa (19 điểm); 3. Quảng Nam (19 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (19 điểm); 5. Hải Phòng (18 điểm); 6. Than Quảng Ninh (16 điểm); 7. SHB Đà Nẵng (16 điểm); 8. Sài Gòn (16 điểm); 9. TP.HCM (14 điểm); 10. HA Gia Lai (13 điểm); 11. SL Nghệ An (13 điểm); 12. B. Bình Dương (11 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm).

Hai cặp trận đấu muộn vòng 11 diễn ra ngày 9-3: Cần Thơ - Hà Nội, Thanh Hóa - Than Quảng Ninh.