Dù có màn ra mắt hoành tráng nhưng Guardians of the Galaxy Vol.2 vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Phần hai của bộ phim siêu anh hùng đình đám Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) đã có màn ra mắt ấn tượng trên toàn thế giới. Chỉ sau hai tuần công chiếu, Guardians of the Galaxy Vol.2 đã thu về 145 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình lại tỏ ra không mấy ấn tượng với bộ phim, và cho rằng nó là một bước lùi đáng kể so với phần đầu.

Cụ thể, báo The Hollywood Reporter đánh giá: “Xem Guardians of the Galaxy Vol. 2 cũng giống như đi lần thứ hai trên một chuyến tàu lượn vậy. Bạn cảm thấy ấn tượng bao nhiêu trong phần đầu thì giờ thấy nhàm chán, quen thuộc bấy nhiêu”. Tạp chí Us Weekly cũng đồng tình với quan điểm này: “Với phần hai, đạo diễn James Gunn đã cố nhân đôi các pha hài hước so với lần trước, để cố che giấu nội dung lộn xộn nửa vời”. Tờ The Los Angeles Times thì nhận định: “Dù có kha khá chi tiết giống với phần đầu, nhưng rốt cuộc bộ phim lại giống như một bom tấn siêu anh hùng thông thường, thay vì phần kết tiếp của Guardians of the Galaxy”.

Khi Guardians of the Galaxy lần đầu ra mắt năm 2014, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng thành công của bộ phim này. Dù Marvel Studio khi đó đã là một hãng phim nổi danh, tuy nhiên việc làm phim về một nhóm siêu anh hùng không mấy nổi tiếng, không mấy… nghiêm túc, theo phong cách hài hước vẫn được xem là điều khá mạo hiểm. Tuy nhiên, Guardians of the Galaxy đã xóa tan mọi hoài nghi khi thành công rực rỡ, chứng minh khả năng “làm phim kiểu gì cũng thắng lớn” của hãng Marvel. Nó không chỉ phá vỡ khuôn mẫu “nghiêm túc” của dòng phim siêu anh hùng, mà còn mở đường cho nhiều bước đi, chiến lược sáng tạo, hài hước chưa từng có tiền lệ.

Chính vì đóng vai trò đột phá như vậy, nên vừa mới ra mắt Guardians of the Galaxy Vol.2 đã ngay lập tức bị đem so sánh với phần trước. Nhìn chung, hầu hết phản hồi tiêu cực đều cho rằng bộ phim này thiếu mới lạ, và không hài hước vui nhộn được như phần đầu. Dù vậy, chúng ta cũng không nên vội tin vào những ý kiến này. Cần phải nhớ rằng, một trong những thứ khiến khán giả thích thú với Guardians of the Galaxy 3 năm trước chính là yếu tố độc đáo, chưa từng thấy trong phim siêu anh hùng. Những nhân vật ngộ nghĩnh, hài hước như Chồn Rocket, Người Cây Groot,… cùng với bối cảnh vũ trụ rộng lớn đều tạo ấn tượng mạnh và khiến người xem choáng ngợp. Sang đến phần hai này, người hâm mộ đã quen với những nhân vật chính, và sự xuất hiện của hành tinh Ego hay binh đoàn Sovereign cũng chẳng còn khiến họ bất ngờ nữa. Đây có thể là một lý do khiến cho Guardians of the Galaxy Vol.2 mất điểm trong mắt các nhà phê bình.

Trong phần đầu, các thành viên nhóm vệ binh gồm Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket và Groot đều được giới thiệu như những kẻ chuyên bại trận, chẳng được ai tôn trọng. Dù tới cuối phim, họ đã đồng ý hợp sức thành nhóm và đánh bại thành công kẻ thù, nhưng chúng ta vẫn chưa biết nhiều về từng nhân vật, điều gì khiến họ trở thành những con người cù bơ cù bất như vậy. Những câu hỏi này đã được giải quyết phần nào ở Vol.2, đồng thời người xem còn được chứng kiến những mối quan hệ sâu sắc chưa từng có trong phần đầu, như giữa hai chị em Gamora và Nebula. Dù vậy, hầu hết những chi tiết này đều có vẻ khai thác chưa tới, vì phải nhường thời lượng cho cha con Star-Lord/Ego. Điều này có thể đã khiến cho khán giả cụt hứng, bởi đối với nhiều người, Rocket hay Baby Groot còn thú vị hơn chính nhân vật trung tâm Star-Lord.

Dù cốt truyện hay cách xây dựng nhân vật còn gây nhiều tranh cãi, nhưng ta không thể phủ nhận yếu tố hài của Guardians of the Galaxy Vol.2 đã được cải tiến hơn nhiều so với phim trước. Còn nhớ trong phần đầu, khoảnh khắc Star-Lord nhảy múa tấu hài trước mặt phản diện Ronan đúng vào lúc cao trào đã khiến nhiều khán giả nổi nóng vì… vô duyên. Rút kinh nghiệm cho điều này, nhà sản xuất Vol.2 đã chú ý để cho yếu tố hài được cân bằng, vừa phải mà vẫn duy trì được tiếng cười cho người xem xuyên suốt cả phim. Bên cạnh đó, những “cây hài” mới như Taser-Face hay Mantis cũng đều xuất hiện ấn tượng, hòa nhập hiệu quả vào câu chuyện.

Guardians of the Galaxy Vol.2 là một bộ phim siêu anh hùng hài hước, nhẹ nhàng và mang ít yếu tố nặng nề. Vì thế, khán giả cũng không nên soi xét quá kỹ lưỡng vào nội dung, mà hãy ngồi yên thưởng thức cuộc phiêu lưu đầy màu sắc của nhóm vệ binh ngộ nghĩnh, đáng yêu này.

