Giáo sư, võ sư Lương Ngọc Huỳnh (Trưởng môn phái Lâm Sơn Động) hướng dẫn các phương pháp cơ bản chữa liệt dây thần kinh ngoại biên.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có biểu hiện mất hoặc giảm vận động những cơ ở mặt, kèm theo các rối loạn: cảm giác, phản xạ, vận mạch và bài tiết tuyến lệ, tuyến nước bọt.

GS Lương Ngọc Huỳnh cho biết: nguyên nhân liệt dây thần kinh số 7 có người cho rằng do virut, có người cho rằng do bị chèn ép (có khối u) trong não, có trường hợp bị tai biến nhẹ, cũng có thể do dân gian thường nói bị trúng gió,…

Đầu tiên, nên đi kiểm tra não xem bán cầu não trái hoặc phải có vấn đề gì không. Người bị liệt dây thần kinh số 7 không hề biết trước được bệnh.

Hiện nay, hầu hết người bị liệt dây thần kinh số 7 phải dùng đến biện pháp châm cứu, bấm huyệt.

Nếu phát hiện bệnh trong vòng 24h mà đến gặp bác sĩ ngay thì trong vòng 8-10 ngày bệnh sẽ khỏi đến 90%. Nếu để quá lâu, liệu trình sẽ kéo dài hơn.

Bấm các huyệt đạo trên mặt

Các bước chữa liệt dây thần kinh số 7:

Thứ nhất, sau khi ngủ dậy nếu thấy mắt không nhắm được, miệng bị méo, nói khó khăn:

Lấy nước ấm hòa với ít muối cùng 2 chén rượu trắng và 2-3 lát gừng (đã hơ cháy qua lửa), sau đó lấy khăn thấm hỗn hợp này, áp khăn đã vắt khô nước lên mặt, day ngang 2 bên mặt, sang 2 bên tai, lên đỉnh đầu, rồi kéo xuống mặt và xuống cổ. Làm trong 2 phút.

Thứ 2, sau khi lau mặt xong thì bấm huyệt: 4 đầu ngón tay trái và phải đặt trên lông mày gãi ngược ra phía sau 4 xung quanh mặt.

Thứ 3, sau khi gãi xong, xoa 2 lòng bàn tay cho nóng rồi tác động vào 2 vành tai.

Làm những động tác trên có tác dụng lưu thông khí huyết, cho các mao mạch trong mặt được nở ra.

Thứ 4, bấm vào các huyệt trên mặt theo thứ tự hết khoảng 20 phút:

Vị trí ở dưới mắt: huyệt Địa Thương, huyệt Nghinh Hương, huyệt Giáp Xa huyệt Thừa Tương, huyệt Nhân Trung

Vị trí ở gần mắt: huyệt Thừa Khấp, huyệt Tình Minh, đỉnh giữa chân mày, mép của đuôi mắt

Các huyệt phụ.

Thứ 5, thư giãn da mặt và thần kinh.

Trần Thường - Clip: GS Lương Ngọc Huỳnh