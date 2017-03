Miếng bánh thị trường xe ôm công nghệ đang bị xâu xé, cạnh tranh khốc liệt khiến không ít đối tác (tài xế) phải hứng chịu bao cảnh “búa rìu”.

Tài xế xe ôm công nghệ đang hứng chịu “búa rìu” từ cuộc cạnh tranh khốc liệt giành thị phần.

Xưng nhân viên Grab chèo kéo khách hàng

Theo lời nhiều người đang mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ, hiện nay họ đang bị gây phiền hà, thậm chí còn bị quấy phá và hứng chịu “đao búa” từ việc cạnh tranh khốc liệt, thiếu lành mạnh của nhiều công ty muốn thâu tóm thị phần.

Anh Nguyễn Thái An (một đối tác của Uber VN) ngán ngẩm, bản thân anh không ít lần bị người xưng là nhân viên của Grab gọi điện chèo kéo. Lần gần đây nhất vào ngày 20.2, anh bị người tên Diệu xưng nhân viên Grab dùng số điện thoại 09023475.. gọi đến yêu cầu nộp tài khoản Uber rồi sau đó sang đầu quân cho họ. “Tôi phản ứng và hỏi mắc mớ gì phải nộp tài khoản Uber. Người tên Diệu nói Grab sẽ thưởng nóng 2 triệu đồng cho những ai nộp tài khoản Uber cho Grab, đồng thời sẽ có hỗ trợ riêng khi tài xế Uber qua đầu quân cho Grab. Cụ thể, chạy 30 cuốc xe thưởng 300 nghìn đồng, 90 cuốc thưởng thêm 600 nghìn đồng và 170 cuốc sẽ thưởng thêm 900 nghìn đồng. Tổng cộng Grab hứa sẽ thưởng cho tôi 3,8 triệu đồng”, anh An nói.

Tương tự, anh Lư Nghĩa Tấn cũng phản ứng gay gắt khi nói về cách câu nhử tài xế từ các công ty cạnh tranh. Theo lời anh Tấn, ngày nào anh cũng nhận được điện thoại của người xưng nhân viên của Grabike lôi kéo gia nhập đội ngũ Grab. Anh Tấn cho biết: “Một người tên Huy gọi đến hỏi tôi có phải là tài xế của Uber không. Sau đó người này quảng cáo bên Grab có chương trình thưởng 500 nghìn đồng cho 10 cuốc xe đầu tiên khi gia nhập và yêu cầu tôi mang giấy tờ và nộp tài khoản Uber để họ sửa thành tài khoản Grab. Tôi nói thẳng luôn, bên Grab cạnh tranh xấu quá, từ bỏ ý định đó đi thì người tên Huy mới tắt máy”.

Mời không được, phá cho hư?

Có nghe nhưng xin không ý kiến

Chiều 9.3, trao đổi qua điện thoại, đại diện Grab VN bà Nguyễn Trương Thiên Lý cho biết bản thân bà cũng có nghe thông tin như phản ánh, nhưng bà sẽ cho rà soát lại các bộ phận rồi mới có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, sau đó bà Lý gửi Email với nội dung rất cảm kích vì đã quan tâm đến hoạt động của Grab tại VN. Đồng thời, bà Lý xin giữ lại quan điểm, không bình luận gì về những phản ánh của nhiều người đang mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ.

Qua tìm hiểu, hiện nay các công ty cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ lớn như Grab, Uber có rất đông đối tác. Mỗi công ty đều có quy chuẩn đặc biệt riêng cho đối tác của mình. Trong đó, phần mềm đặt xe của các công ty này luôn có phần đánh giá sao và bình luận dành cho khách hàng đối với chất lượng phục vụ của tài xế.

Cũng theo anh Nguyễn Thái An, nghề xe ôm công nghệ hiện nay rất khó để chạy được 170 cuốc xe mỗi tuần như lời mời chào của người xưng tên Diệu từ Grab. “Bản thân tôi từng là đối tác đầu tiên phục vụ cho Grab, mỗi khi họ nghi ngờ đối tác gian lận là họ khóa tài khoản mà không cần nghe lời giải thích. Sau khi bị khóa tài xế phải đóng cho Grab 1 triệu đồng thì mới được chạy tiếp. Trên ứng dụng của Grab không có phần để tài xế đánh giá thái độ của khách hàng, nếu lỡ gặp khách khó tính, chửi cha mắng mẹ cũng chỉ biết im lặng, căm chịu, mở miệng ra bị khách phản ánh về Grab là coi như bị khóa tài khoản ngay tức khắc. Vì lý do này tôi mới từ bỏ Grab sang đầu quân cho công ty khác”, anh An tâm sự.

Riêng anh Dương Trí Tuệ lại có cách nhìn nhận khác, anh từng là đối tác của Grab chuyển sang Uber. “Liên tục bị người lạ đặt cuốc xe 10 nghìn đồng rồi mời mọc về đầu quân cho Grab. Họ nói nếu là người bị khóa tài khoản trước đây sẽ được mở lại trong 1 giờ, nộp tài khoản Uber sẽ được thưởng 1,8 triệu. Nếu lỡ dại quay lại Grab mà bị khóa tài khoản lần nữa coi như gia nhập đội ngũ xe ôm truyền thống ra đứng đường luôn”, anh Tuệ nêu quan điểm.

Bi hài hơn là anh Nguyễn Chương (tài xế Ubermotor), khi anh đậu xe gần trụ sở của Grab ở BigC Miền Đông (268 Tô Hiến Thành, quận 10) thì nhận tiếng “bíp” báo khách. “Nhận xong mới biết là nhân viên của Grab đặt xe từ trụ sở chính đi đến điểm đăng ký của Grab tại nhà thi đấu Phú Thọ. Khi đi anh này liên tục mời sang đầu quân cho Grab, tôi một mực từ chối và ngay tức khắc bị chấm 1 sao. Tỉ lệ sao thấp cũng đồng nghĩa với việc tỉ lệ ưu tiên nhận khách cũng thấp đi, dẫn đến việc mất thu nhập”, anh Chương chua chát.

Không những vậy, một số tài xế hiện là đối tác của chính Grab cũng thừa nhận công ty này đang muốn “giết” đối thủ cạnh tranh bằng việc làm không lành mạnh.