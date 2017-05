Thông báo "Trang web không an toàn" ("Not secure") sẽ được Google mở rộng hơn vào đợt cập nhật tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Mười tới.

Trình duyệt Google Chrome là sản phẩm chủ lực của Google được sử dụng rất nhiều trên mọi nền tảng hệ điều hành và việc đảm bảo an toàn cho người dùng khi sử dụng trình duyệt này là mối quan tâm không thể tách rời với việc phát triển trình duyệt này của hãng.

Quay trở lại vào thời điểm tháng Chín năm ngoái, Google cho biết họ muốn hiển thị thông báo "Not secure" trên các trang web dùng giao thức HTTP có các ô nhập liệu mật khẩu hoặc số thẻ ngân hàng. Theo đó, vào tháng Giêng năm nay, mong muốn của họ đã được triển khai và người dùng bắt đầu trông thấy các cảnh báo này khi duyệt web.

Theo ChromeUnboxed, giờ đây bước tiếp theo mà Google mang đến sẽ là hiển thị thông báo "Not secure" khi người dùng nhập bất kỳ thông tin gì, bất kể là ô nhập liệu loại gì trên các trang web sử dụng giao thức HTTP. Bản cập nhật có thể sẽ được tung ra vào tháng Mười tới, cụ thể là ở phiên bản Google Chrome 62. Thêm vào đó, tất cả các phiên làm việc của trang web sử dụng giao thức HTTP trong chế độ Ẩn danh (Incognito) cũng sẽ hiển thị cảnh báo "Not secure".

Ảnh mô tả về tính năng cảnh báo bảo mật trong bản cập nhật Chrome sắp tới

Trang Security Blog của Google cũng cho hay họ đã giảm được 23% tỷ lệ điều hướng truy cập tới các trang web sử dụng giao thức HTTP có chứa các ô nhập liệu mật khẩu và thẻ tín dụng trên máy tính bàn, và Google đã sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo.

Cũng cần làm rõ thêm một chút vấn đề đang đề cập ở đây: cải tiến này của Google không làm cho các trang web an toàn hơn. Đây là cách mà Google muốn bạn hiểu rõ tính bảo mật của các trang web mà người dùng đang truy cập. Vì vậy, việc chia sẻ dữ liệu (nhập vào các mật khẩu, email hay số thẻ ngân hàng) lên các trang web an toàn (dùng giao thức HTTPS) hay các trang web kém an toàn (dùng giao thức HTTP) hoàn toàn là do quyết định của chính người dùng.

Nếu bạn nghi ngờ về sự an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn trên một trang web nào đó mà bạn đang truy cập, thì lời khuyên ở đây là hãy quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng chứ không nhập bừa các thông tin, để sau này phải hối hận. Đó cũng chính là mục đích của tất cả những cải tiến mà Google trang bị cho Chrome, nhằm giúp cho người dùng duyệt web an toàn hơn.

