Đây là những set đồ công sở sành điệu, đẹp nhất bạn nên sắm ngay nhé

Họa tiết in hoa lên ngôi mùa xuân hè 2017 khiến mọi loại trang phục hoa trong đó có váy liền trở nên hot hơn bao giờ hết. Không phải tới năm nay những chiếc váy hoa mới tạo nên cơn sốt thế nhưng phải đến mùa hè năm nay những chiếc váy hoa mới thực sự bùng nổ. Họa tiết in hoa có rất nhiều loại từ bản to đến bản nhỏ, hoa chìm hay hoa nổi, vv... thoải mái cho bạn lựa chọn. Một chiếc đầm liền họa tiết hoa hồng thanh lịch sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhé.

Ren là một trong những chất liệu nổi bật được yêu thích và mê mẩn nhất bởi vẻ sang trọng những cũng không kém phần quyến rũ của nó. Ren nổi bật với những item nhưa áo ren, váy ren. Một chiếc đầm ren nữ tính sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn gái công sở. Mùa hè 2017 nổi trội với những item váy đầm ren mang vẻ điệu đà đầy nữ tính. Với những item váy đầm đẹp như vậy các nàng có thể chọn lựa để đi chơi đi làm đều được nhé.

Áo sơ mi và chân váy bút chì là hai người bạn sóng đôi gần gũi nhất với tất cả các chị em phụ nữ. Không chỉ phục vụ cho nhiều ngày nghề mà phong cách thời trang kết hợp này còn phụ hợp cho nhiều địa điểm cùng nhiều mục đích khác nhau như đi làm, dự tiệc, đi chơi, đi họp… Những chiếc chân váy thường được lựa chọn nhiều nhất là chân váy đơn sắc và áo sơ mi cách điệu.

Những chiếc chân váy họa tiết luôn là cảm hứng để cô nàng lựa chọn cho những set đồ sáng tạo, mợi lạ gu thời trang công sở hay bộ đồ diện đi chơi. Có đủ màu sắc để bạn gái lựa chọn, đặc biệt với dáng chân váy bút chì được thiết kế những họa tiết bắt mắt thì sẽ trẻ trung hơn nhiều dù kết hợp với sơ mi hay áo vest đều rất thanh lịch. Trong mùa xuân hè này, hot nhất vẫn là họa tiết hoa dễ thương, tươi tắn, kết hợp cùng áo sơ mi thanh lịch bạn sẽ có set đồ hoàn hảo đến công sở.

Nếu bạn là cô nàng năng động, cá tính đừng bỏ qua những chiếc quần jean nhé. Bạn có thể mix quần jean với áo sơ mi hay áo thun đều đẹp. Set đồ này cũng không quá suỗng sã để mặc đi làm, đừng quên một đôi giày cao gót để tôn dáng hơn nhé.

Với công sở hiện đại thì những chiếc quần tây được thiết kế dáng lỡ, dáng đứng hơi suông là gu thời trang tối ưu được nhiều người lựa chọn bới sự trẻ trung phong cách và dễ phối đồ. Quần âu công sở đẹp hè thu 2017 lịch lãm. Dáng quần ống đứng suông đẹp khi kết hợp với giày cao gót, những mẫu quần âu này được nhiều bạn gái lựa chọn rất thanh lịch và sang trọng khi đi làm. Kết hợp cùng áo sơ mi đồng màu vô cùng thanh lịch nhé.