Trên đường bỏ trốn khỏi nhà chồng người Trung Quốc, chị D. gọi điện khẩn cầu người đàn ông đồng hương đón hai mẹ con chị về nước. Không ngờ, cuộc điện thoại đó chính là định mệnh đưa chị trở lại Trung Quốc, bị bán làm vợ cho người bản xứ lần hai…

Từ ngày bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc và đưa vào sâu trong nội địa, chị Và Thị D., 24 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La luôn nung nấu ý định bỏ trốn. Lấy cớ cần đi chợ mua thêm đồ cho con gái nhỏ nên chị đã tẩu thoát thành công.

Hai mẹ con bỏ chạy một đoạn khá xa, nhớ đến người đồng hương Việt Nam mà chị gặp bên Trung Quốc trong một lần đi chợ, chị D. vội vã tìm mảnh giấy ghi số điện thoại của anh này, khẩn cầu anh đón hai mẹ con chị về nước. Không ngờ, cuộc điện thoại đó chính là định mệnh đưa chị trở lại Trung Quốc, bị bán làm vợ cho người bản xứ lần hai.

Sau bao nhiêu năm tháng cơ cực bên đất khách, trải qua hai lần bị các đối tượng buôn người lừa bán làm vợ, tiếp tục trốn thoát thành công, đầu năm 2017, chị Và Thị D. đã đến Công an huyện Thuận Châu, Sơn La trình báo, tố cáo các đối tượng buôn người.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La lấy lời khai đối tượng Sùng Seo Dìn.

Theo lời trình báo của chị D., năm 2016, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ nên chị có ý định đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Thông qua mối quen biết ngoài xã hội, chị gặp Giàng A Chiu, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Người đàn ông này đã dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa tìm việc làm cho chị ở Trung Quốc với mức lương cao.

Thấy chị D. ngần ngại chưa quyết định vì còn vướng bận con cái, Giàng A Chiu nói rằng chị mang theo con đi cũng được, sang Trung Quốc anh ta có người quen nên sẽ thu xếp cho mẹ con chị D. chỗ ăn, ở ổn định.

Tin vào lời Giàng A Chiu, chị D. đã mang con đi theo hắn. Chị D. nhớ lại, khoảng tháng 5 năm 2016, chị đã cùng con gái là Và Thị Ch., 11 tuổi đi đến điểm hẹn ở Sơn La và sau đó bị Chiu lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi bị bán sang Trung Quốc được khoảng 10 ngày, chị D. cùng con gái đã tìm cách trốn về Việt Nam.

Chạy trốn khỏi nhà chồng, trong lúc hoang mang lo sợ, chị D. chợt nhớ đến mảnh giấy ghi số điện thoại của người đồng hương tên là Dìn nên đã gọi điện cho anh này nhờ giúp đỡ. Chị vui mừng khi Dìn bắt máy điện thoại, tận tình chỉ dẫn cho chị đường về và hứa rằng sẽ đến tận khu vực biên giới Mường Khương, Lào Cai đón hai mẹ con chị đưa về Sơn La.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai mẹ con mừng rỡ khi thấy Dìn đi xe máy đến đón. Lấy lý do mẹ con chị D. cần được nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức rồi mới đi tiếp về quê, Dìn đã ngỏ ý mời mẹ con chị D. về nhà mình chơi tại huyện Mường Khương.

Nghĩ đường xa, trời tối cũng cần nghỉ ngơi, hai mẹ con chị D. đã đồng ý đi theo Dìn. Đi mãi, đi mãi theo con đường mòn, chị D. hỏi thì được Dìn giải thích rằng nhà anh ta ở xa, đi một lúc sẽ tới nên chị D. cũng không để ý nữa. Khi xuống xe, vào nhà, chị D. mới hoảng hốt khi đó là nhà người họ hàng của anh ta ở bên Trung Quốc. Ngay đêm hôm đó, hai mẹ con chị D. tiếp tục bị Dìn và người đàn ông lạ mặt quản thúc.

Mặc cho chị D. van xin, khóc lóc cho chị về nhà nhưng Dìn không động lòng còn đe dọa chị. Hai hôm sau, chị D. được một nhóm người đến xem mặt và một lần nữa chị lại bị bọn buôn người lừa bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc. Về nhà chồng mới, chị D. vẫn luôn nung nấu ý định trốn chạy nhưng phải rất lâu sau chị mới thực hiện được ý định của mình.

Từ lời khai của bị hại cùng với các thông tin thu thập được, tổ công tác Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với Công an huyện Mường Khương xác minh người đàn ông tên là Dìn đã lừa bán chị Và Thị D. và cháu Và Thị Ch..

Mất nhiều thời gian, công sức xác minh tại nhiều bản xa xôi, giáp biên giới, lực lượng Công an đã đưa vào vòng ngắm một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và có biểu hiện kinh tế bất minh là Sùng Seo Dìn (tên gọi khác là Sùng Seo Bình), 28 tuổi, trú tại thôn Lồ Sán Chồ, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ một số người dân thì Dìn đã có vợ, con nhưng thường xuyên không ở nhà, mỗi lần về bản, nhà anh ta lại đưa theo 1 vài người phụ nữ lạ mặt nhưng không đưa họ vào nhà chơi. Bản thân Dìn là người không có nghề nghiệp nhưng tiêu xài khá hoang phí và có người bà con sinh sống bên Trung Quốc. Cứ dăm bữa nửa tháng anh ta lại sang Trung Quốc làm ăn, nhưng khi một số người dân bản hỏi sang Trung Quốc làm nghề gì thì Dìn không trả lời.

Từ đặc điểm nhân dạng của đối tượng qua lời khai của bị hại và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-3-2017, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Sùng Seo Dìn về hành vi mua bán người.

Tại Cơ quan An ninh Điều tra, bước đầu, đối tượng Sùng Seo Dìn khai nhận, trong một lần đi sang Trung Quốc làm ăn có quen biết với Và Thị D.. Qua nói chuyện, Dìn biết D. là người ở Sơn La và chính chị D. là người chủ động xin Dìn số điện thoại để liên lạc. Do chị D. không biết chữ nên Dìn đã ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy rồi đưa cho chị này.

Đầu tháng 5-2016, khi Dìn đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị D. gọi nhờ đi đón ở cửa khẩu huyện Mường Khương vì bị bán sang Trung Quốc, nay trốn về được. Khi đưa hai mẹ con chị D. đến địa phận xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, Dìn nảy sinh ý định đưa chị sang Trung Quốc bán nên dừng lại bảo hai mẹ con chị D. xuống xe đợi. Sau đó, Dìn đã gọi điện thoại cho Vàng Seo C. là chú họ của Dìn đang ở Trung Quốc, nói đã có "hàng", giá 6.000 nhân dân tệ và hỏi chú C. có muốn mua không thì Dìn đưa sang.

Sau đó, Dìn đã đưa mẹ con chị D. qua đường tiểu ngạch đến nhà chú họ và đợi đến ngày thứ hai thì có một người đàn ông Trung Quốc đi cùng người cháu họ của Dìn ở sát khu vực Hà Khẩu, Trung Quốc đến xem mặt, mua chị D. với giá 2.000 nhân dân tệ. Nhận tiền, Dìn đã đưa cho cháu họ 600 nhân dân tệ, số tiền còn lại mang về Việt Nam đổi và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29-3-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sùng Seo Dìn để điều tra làm rõ hành vi mua bán người.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến nay, Phòng An ninh Điều tra đã xác định đối tượng Giàng A Chiu hiện đã bị bắt trong một vụ án mua bán người và đang bị giam giữ ở một trại tạm giam.

Anh Hiếu