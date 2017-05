Dựa trên dấu hiệu VN-Index tạo đỉnh thấp dần trên đồ thị Intraday, có thể đánh giá rằng, trạng thái chốt lời ở đỉnh ngắn hạn vẫn còn là áp lực đối với xu hướng. Điều này dẫn đến khả năng VN-Index có thể sẽ chững lại đà tăng trong 1-2 phiên tới để củng cố lại mặt bằng giá, trước khi tiếp tục hướng về ngưỡng kháng cự mục tiêu tại 730 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 12/5.

CTCK Bảo Việt – BVSC

VN-Index đóng của tăng nhẹ và hình thành mẫu hình nến “doji” ở ngay sát dải BB trên. Điều này cho thấy sự lưỡng lự trong việc xác định hướng đi kế tiếp của chỉ số khi vùng kháng cự mạnh 730-735 điểm đang án ngữ ngay phía trên.

Thanh khoản có sự sụt giảm với phiên trước đó, nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình 10 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Diễn biến này cho thấy, các nhà đầu tư đã trở lại trạng thái thận trọng và có phần cảnh giác về khả năng chỉ số có thể xuất hiện sự điều chỉnh sau một nhịp hồi phục khá tốt từ ngưỡng 705 điểm.

Việc dải BB trên đang hướng xuống có thể tạo ra áp lực lên đà tăng điểm của VN-Index trong một vài phiên tới. Nếu cây nến tiếp theo xuất hiện là một cây nến đỏ đặc dài, khả năng đường giá sẽ lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 718-722 điểm trong những phiên kế tiếp.

Mặc dù vậy, việc VN-Index vẫn đang được hỗ trợ bởi nhóm MA ngắn hạn và đường SMA50, khiến dư địa tăng điểm vẫn còn trong ngắn hạn. Đích đến kỳ vọng trong đợt tăng lần này nằm tại vùng kháng cự 730-735 điểm. Vùng kháng cự gần nằm tại 730-735 điểm. Vùng hỗ trợ gần nằm tại 718-722 và quanh 705 điểm.

CTCK KIS Việt Nam – KIS

Thị trường giao dịch ảm đạm khi 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index không thay đổi đáng kể, đồng thời hình thành cây nến doji cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi 2tiệm cận vùng cản mạnh.

VN-Index vận động trong biên độ hẹp theo xu hướng tăng ngắn hạn với thanh khoản cao. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư vẫn đang thận trọng, nhưng dòng tiền đổ vào thị trường khá tích cực, tạo tiền đề cho sự bứt phá mạnh trong các phiên tới.

Điểm sáng trên đồ thị VN-Index là nhóm chỉ báo xác nhận dòng tiền đã tăng tích cực trở lại. Đặc biệt là chỉ báo Chaikin liên tục tăng trong 2 tuần gần đây cho thấy, rủi ro giảm điểm mạnh sẽ khó xảy ra. Bên cạnh đó, hệ thống chỉ báo xu hướng ngắn hạn duy trì tính hiệu Tăng trên VN-Index và HNX-Index với mức hỗ trợ tại vùng 715-717 và 88,8-89.

Các tín hiệu kỹ thuật đang cho tín hiệu tích cực và đồng thuận. Do đó, kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục chuyển động mạnh và tiến sát vùng 630-635 trong các phiên kế tiếp.

Thanh khoản thị trường đang cải thiện khá tốt. Điều này hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index. Qua đó, tâm lý tích cực về xu hướng ngắn hạn được duy trì. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh kỹ thuật để tăng tỷ trọng cổ phiếu, nhưng hạn chế mua đuổi theo các mã đã tăng mạnh.

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS

CTCK FPT – FPTS

Với phiên tăng thứ 3 liên tiếp, VN-Index đang dao động theo kịch bản kiểm tra lại vùng đỉnh ngắn hạn 730-732 điểm. Thanh khoản được duy trì cao hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy, xu hướng tăng hiện tại đang được ủng hộ bởi dòng tiền giao dịch.

Về chỉ báo, mức tăng nhanh về điểm số kể từ phiên 26/4 cũng kéo theo sự cải thiện của hàng loạt chỉ báo kỹ thuật. Cụ thể, MACD đang mở rộng phân kỳ dương sau khi đi lên khỏi mốc 0.

Các chỉ báo xung lượng và dòng tiền như RSI, MFI hình thành xu hướng tăng về mốc quá mua thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với kịch bản tăng giá. Điểm thiếu tích cực là Bollinger upper band đang nằm ngang và tạo ra hạn chế đối với đà tăng.

Thân nến của VN-Index phiên 11/5 có dạng doji cũng hàm ý cung-cầu đang giằng co trở lại. Dựa trên dấu hiệu VN-Index tạo đỉnh thấp dần trên đồ thị Intraday, có thể đánh giá rằng, trạng thái chốt lời ở đỉnh ngắn hạn vẫn còn là áp lực đối với xu hướng.

Điều này dẫn đến khả năng VN-Index có thể sẽ chững lại đà tăng trong 1-2 phiên tới để củng cố lại mặt bằng giá, trước khi tiếp tục hướng về ngưỡng kháng cự mục tiêu tại 730 điểm.

Trong trường hợp điều chỉnh xảy ra, ngưỡng hỗ trợ được đánh giá cao sẽ là khu vực 718-720 điểm bởi có sự hiện diện của nhóm đường trung bình động ngắn ngày SMA 12 và 20.

CTCK Phú Hưng - PHS

VN-Index có phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp. Chỉ số tiếp tục đóng cửa trên MA 20 và 50, kèm theo các chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI vẫn đang đi lên tích cực cho thấy xu hướng chính vẫn là phục hồi, ngưỡng kháng cự tiếp theo có thể là vùng 735 điểm (Fib 50).

Tuy nhiên, trên đồ thị nến ngày, đường giá hình thành cây nến Doji, đồng thời khối lượng giao dịch suy giảm so với phiên trước đó hàm ý tâm lý giao dịch đang có dấu hiệu giằng co và lưỡng lự trở lại. Do đó, chỉ số có khả năng xuất hiện những phiên điều chỉnh mang tính củng cố trước khi quay trở lại xu hướng chính.

HNX-Index có diễn biến trái chiều. Chỉ số có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, đồng thời khối lượng giao dịch suy giảm cho thấy, đà hồi phục có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang duy trì đóng cửa trên MA 5 và 20 hàm ý xu hướng phục hồi ngắn hạn có thể vẫn còn, phiên điều chỉnh có thể chỉ mang tính kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ cho đợt điều chỉnh kỹ thuật này có thể là vùng 89,2 điểm (MA20 và 50).

Nhìn chung, xu hướng phục hồi ngắn hạn của thị trường có thể vẫn còn. Tuy nhiên, thị trường có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm củng cố cho xu hướng chính bền vững hơn. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn.

N.Tùng

