Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

CTCK Bảo Việt – BVSC

VN-Index đóng cửa tăng điểm nhẹ, qua đó tiến gần hơn đến vùng kháng cự mạnh 730-735 điểm. Thanh khoản có sự sụt giảm đáng kể so với phiên 7/4 và duy trì ở mức thấp hơn tương đối so với khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Độ rộng tăng điểm không tạo được sự lan tỏa cần thiệt khi số mã tăng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với các mã giảm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng và có phần lo ngại về khả năng quay đầu giảm điểm của chỉ số tại vùng cản mạnh.

Về góc độ phân lớp cổ phiếu, các nhóm cổ phiếu đang có sự phân hóa khá rõ nét theo thông tin hỗ trợ của từng doanh nghiệp cụ thể. Các thông tin hỗ trợ tích cực được thị trường kỳ vọng đã và đang được phản ánh đáng kể vào diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp.

Đường giá vẫn đang bám sát dải BB đi lên với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên. Đường giá nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 735-740 điểm. Tuy nhiên, việc cây nến “spinning top” xuất hiện sau cây nến trắng dài liền trước đó đang cho thấy sự lưỡng lự của chỉ số trong việc xác định hướng đi kế tiếp. Do đó, sự hình thành của cây nến kế tiếp sẽ đóng vai trò khá quan trọng đối với khả năng duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn của chỉ số.

Như đã đề cập trước đó, rủi ro đảo chiều giảm điểm của thị trường đang khá quan ngại, bởi các chỉ số thị trường đều đang đồng loạt tiếp cận các vùng kháng cự mạnh trong trung hạn. Vùng kháng cự nằm tại quanh 730 và 735-740 điểm. Vùng hỗ trợ gần nằm tại quanh 715-720 điểm và 695-700 điểm.

CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, với mức tăng khá nhẹ, chỉ số hiện đang áp sát mốc 730 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn duy trì tích cực, với vùng hỗ trợ trong khoảng 724-726 điểm (MA5-10) và kháng cự gần nhất tại 731 điểm (đỉnh phiên hôm nay). Tín hiệu kỹ thuật trong trung hạn của chỉ số duy trì tích cực với hỗ trợ gần nhất tại 719 điểm (MA20).

Về xu hướng trong dài hạn, VN-Index tiếp tục trong thị trường giá lên (bull market), với hỗ trợ gần nhất tại 692 điểm (MA100). Dự báo phiên 11/4, VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm, với kháng cự gần nhất tại 731 điểm và vùng hỗ trợ trong khoảng 724-726 điểm.

HNX-Index hồi phục nhẹ trở lại. Tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn tiếp tục là tiêu cực, với vùng kháng cự trong khoảng 90,7-90,8 điểm (MA5-10) và hỗ trợ gần nhất tại 89,8 điểm (MA20). Tín hiệu kỹ thuật trong trung hạn duy trì tích cực, với hỗ trợ gần nhất tại 89,8 điểm (MA20) và xa hơn tại 87,5 điểm (MA50).

Về xu hướng dài hạn, HNX-Index tiếp tục trong thị trường giá lên (bull market), với hỗ trợ gần nhất tại 84,2 điểm (MA100). Dự báo phiên 11/4, HNX-Index sẽ tiếp tục tăng điểm, với vùng kháng cự trong khoảng 90,7-90,8 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 89,8 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS

CTCK FPT – FPTS

Với mức tăng ngày 10/4, đồ thị giá VN-Index đã xác nhận cho tín hiệu bứt phá cuối tuần trước và đang tiến đến rất gần khu vực kháng cự kế tiếp tại 730-735 điểm.

Trên đồ thị, thân nến VN-Index có dạng spinning top kèm spread nhỏ cho thấy cung - cầu tiếp tục giằng co sau khi mặt bằng giá mới được tạo lập. Trạng thái này thể hiện tâm lý thăm dò của nhà đầu tư trong bối cảnh VN-Index đang liên tiếp tạo lập các mốc giá trị cao mới. Thanh khoản khớp lệnh thụt lùi về dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất là minh chứng rõ ràng cho sự thận trọng này.

Về chỉ báo, theo mức tăng về điểm số, nhóm chỉ báo xu hướng đã có sự cải thiện nhẹ, xu hướng tăng được thể hiện rõ ràng hơn thông qua phân kỳ dương được nới rộng của MACD. Đường giá hiện đang đi lên bám sát theo độ mở của bollinger upper band cũng ủng hộ cho nhận định này. Tuy nhiên, do các Stochastics Oscillator đang ở gần vùng giá trị cực đại, nên khả năng xuất hiện rung lắc mạnh sau đó sẽ cần phải được chú ý.

Tổng hợp tín hiệu, ngưỡng kháng cự của VN-Index được xác định tại 730-735 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 720 điểm. Trong đó, xu hướng đi ngang có thể sẽ tái diễn nếu khối lượng giao dịch tiếp tục đi xuống.

CTCK Phú Hưng - PHS

VN-Index có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp. Chỉ số tiếp tục duy trì đóng cửa trên các đường MA quan trọng từ MA 5 tới MA 200, kèm theo chỉ báo ADX có xu hướng đi lên vùng 24, kèm theo +DI nằm trên –DI cho thấy xu hướng phục hồi có thể còn tiếp diễn.

Không những vậy, các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD và RSI cũng đang cho thấy tín hiệu mua được củng cố, khi MACD đang cắt lên đường Signal và RSI tiếp tục đi lên tích cực, VN-Index có khả năng tiến lên thử thách ngưỡng 735 điểm (Fib 50) trong những phiên tới.

HNX Index cũng cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt xu hướng. Chỉ số có phiên phục hồi trở lại và duy trì trên MA 20, kèm theo khối lượng giao dịch gia tăng mạnh mẽ trên mức bình quân 10 và 20 phiên hàm ý động lực phục hồi đang được cải thiện trở lại, chỉ số có khả năng sẽ tiến lên thử thách ngưỡng 91,7 điểm (Fib 161.8).

Nhìn chung, phiên tăng điểm 10/4 vừa qua đang cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn của thị trường có thể còn tiếp diễn trong những phiên tới. Do đó, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục của mình.

N.Tùng

