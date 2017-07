Lời thú tội gây sốc nhất đến từ những nhân viên an ninh khi họ thừa nhận luôn chọn những nữ hành khách xinh đẹp để khám xét cơ thể.

Nhân viên TSA buộc phải giữ bí mật về công việc của họ, bất cứ thông tin nào bị rò rỉ đều có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng nhiều người ẩn danh tự xưng là nhân viên TSA đang có xu hướng tiết lộ bí mật trong nghề trên diễn đàn Whisper.

Lời thú tội gây sốc nhất đến từ những nhân viên TSA thừa nhận họ luôn chọn những nữ hành khách xinh đẹp để khám xét cơ thể, hay ăn trộm bất cứ thứ gì bị bỏ quên.

"Tôi làm việc cho TSA, tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu trên màn hình khi hành lý chạy qua máy quét", một người ẩn danh để lại bài đăng.

Nhân viên an ninh sân bay cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của cấp trên: "Tôi buộc phải chọn ra những hành khách Trung Đông và những người trông giống khủng bố để lập hồ sơ".

Phải giữ thái độ chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc nhân viên TSA ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhất là khi không phải tất cả hành khách đều cư xử lịch thiệp. Một nhân vật giấu tên khác chia sẻ: "Đôi khi tôi trở về nhà và khóc nấc khi nghĩ đến những khoảnh khắc hành khách thiếu tôn trọng mình. Điều đó chưa từng xảy ra khi tôi mặc quân phục, tôi chỉ muốn phục vụ đất nước mà thôi".

Có nhiều điều nhân viên an ninh sân bay rất mong hành khách thấu hiểu: "Tôi thích nhìn vẻ mặt của những người một mực cho rằng công việc của chúng tôi thật vô nghĩa, khi tôi chỉ cho họ những thứ đáng sợ chúng tôi tìm thấy trong hành lý của nhiều người".

Công việc nặng nhọc, hành khách lỗ mãng nhưng mức lương của họ không hề hậu hĩnh: "Tôi làm việc cho TSA, tôi kiếm được 36 USD/giờ".

Mâu thuẫn cũng thường xuyên xảy ra giữa các nhân viên TSA, điều này thể hiện qua lời bình: "Tôi thật sự ghét đồng nghiệp của mình, ai đó hãy làm ơn cho họ một trận".

Nhiều hành khách có thể cảm thấy áp lực mỗi khi phải bước qua cửa an ninh, nhưng khâu kiểm tra sẽ ngày càng gắt gao, sau những diễn biến phức tạp của vô số vụ tấn công khủng bố trong thời gian gần đây. Vì sự an toàn của chính bản thân, hành khách nên phối hợp với nhân viên an ninh sân bay và tuân thủ những quy định của các hãng hàng không.

Theo VnExpress