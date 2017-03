Ngày 15/3, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức cuộc họp “Liên lạc về thực phẩm” nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu thực phẩm tại buổi kết nối do JETRO tổ chức. Ảnh: N.Hiền

Tại buổi họp, đại diện JETRO, ông Nakagawa Motohisa chia sẻ về việc điều 34 Luật An toàn thực phẩm quy định các cơ sở kinh doanh hoặc sản xuất thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhưng để được cấp giấy này thì các nhân viên trực tiếp tiến hành kinh doanh và sản xuất tại cơ sở đó phải được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

Như vậy, đối với các cửa hàng tiện lợi, toàn bộ nhân viên bán hàng ở cửa hàng cũng phải được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp Nhật Bản, việc tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức này thường bị chậm trễ và tần suất tổ chức kiểm tra còn ít. Do vậy, có nhiều trường hợp nhân viên của cửa hàng tiện lợi không được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, gây cản trở đến việc mở cửa hàng cũng như việc điều hành kinh doanh của các cửa hàng hiện tại.

Ông Nakagawa cũng nhấn mạnh, không ít trường hợp tại TP.HCM, sau khi nộp đơn, doanh nghiệp phải mất tới 3 tháng mới được kiểm tra và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trước phản ánh như trên, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Jetro tổng hợp các trường hợp cụ thể để báo cáo lên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chấn chỉnh lại hoạt động trên theo đúng quy định.

Thông tin thêm về vấn đề này, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ Công Thương đang thử nghiệm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm qua hình thức trực tuyến. Theo đó, doanh nghiệp có thể nhận được giấy xác nhận trong vòng 1 ngày kể từ khi nộp hồ sơ. Doanh nghiệp có thể truy cập website của Bộ Công Thương để tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký.

Ông Nakagawa cũng chia sẻ phản ánh của các doanh nghiệp về việc tại các cửa hàng tiện lợi nếu trưng bày hàng thực phẩm và phu thực phẩm cạnh nhau thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo đó, Thông tư 15/2015/TT-BYT quy định “thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng”.

Tuy nhiên, theo ông Nakagawa, những hàng hóa bán ở cửa hàng tiện lợi và siêu thị đều được đóng gói sạch sẽ với kỹ thuật đóng gói cao nên dù đặt cạnh nhau cũng không phát sinh vấn đề vệ sinh. Do đó, nên quy định cho phép hàng thực phẩm và phi thực phẩm được bày cạnh nhau để có thể tận dụng tối đa hiệu suất không gian trong cửa hàng tiện lợi.

Ngoài ra, Thông tư 15 và công văn 461/BYT-ATTP cũng quy định giá, kệ bảo quản thực phẩm phải cách nền tối thiểu 15 cm, cách tường tối thiếu 30 cm và cách trần tối thiếu 50 cm. Ông Nakagawa cho rằng quy định này cũng gây cản trở đến hiệu quả sử dụng không gian của cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, bà Lê Việt Nga cho hay, từ ngày 1/7/2016, Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế chính thức có hiệu lực. Nghị định không quy định việc thực phẩm không được bày cạnh hàng phi thực phẩm mà chỉ phải tránh xa các nguồn gây ô nhiễm. Theo đó, các doanh nghiệp không nên bày các mặt hàng thực phẩm gần các sản phẩm như thuốc diệt muỗi hay các hóa chất tẩy rửa độc hại để tránh việc bao bì bị rách hỏng sẽ ảnh hưởng tới các mặt hàng thực phẩm.

Bà Nga cũng thông tin thêm rằng các quy định tại Thông tư 15 là để áp dụng đối với việc bảo quản thực phẩm trong kho. Do điều kiện khí hậu Việt Nam có độ ẩm cao nên cần có khoảng cách giữa giá, kệ với nền, tường và trần để tránh tình trạng ẩm mốc cũng như ngăn chặn sự phát sinh của các loại côn trùng, động vật gặm nhấm như chuột, gián…

Tuy nhiên, ông Nakagawa cho hay, nhiều trường hợp doanh nghiệp Nhật Bản đã bị áp dụng các quy định của Thông tư 15 đối với cửa hàng tiện lợi. Theo đó, bà Nga cho hay, hiện Bộ Công Thương đã có bộ phận tiếp nhận các khiếu nại, vướng mắc về thủ tục hành chính. Doanh nghiệp có thể phản ánh về địa chỉ email: kstthc@moit.gov.vn, bộ phận này sẽ tiếp nhận và giải quyết trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, theo quy định, thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam cần đăng ký bản công bố hợp quy cho Bộ Y tế để được thông quan. Theo đó, các loại thực phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thì cần có CFS để đăng ký bản công bố hợp quy. Những thực phẩm không thuộc 4 loại trên thì không cần có CFS. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhập khẩu sản phẩm chất tạo ngọt “lakanto S”, không thuộc 4 loại nêu trên nhưng vẫn bị yêu cầu CFS.

Trong khi ông Nagakawa cho hay, thủ tục cấp CFS ở Nhật rất phức tạp. Cơ quan cấp phát ở Nhật yêu cầu phải có invoice, packing list… cho hàng hóa xin cấp CFS. Điều này dẫn tới thực tế là hàng hóa sau khi xuất cảng khỏi Nhật thì mới bắt đầu nhận được CFS. Sau đó, khi hàng đã đến Việt Nam vẫn phải nằm chờ ở kho ngoại quan cho tới khi hoàn thành đăng ký với Bộ Y tế. Do đó, ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa, thời hạn sử dụng bị rút ngắn và tốn chi phí lưu kho.

Về vấn đề này, đại diện Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho biết, các chất phụ gia chưa có trong danh mục của phía cơ quan quản lý Việt Nam. Nhưng hiện các doanh nghiệp Mỹ, EU, Nhật… đã nhập khẩu vào Việt Nam khá nhiều. Do đó cơ quan quản lý sẽ xem xét, cân nhắc theo kinh nghiệm xử lý trước đó. Ngoài ra, đại diện Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cũng kiến nghị JETRO nên hướng dẫn doanh nghiệp Nhật có thể thay thế CFS bằng các loại giấy tờ khác được chấp nhận, trong điều kiện cấp CFS tại Nhật khó khăn như hiện nay.

Nguyễn Hiền