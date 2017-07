Hiện nay đối với trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối có diện tích đất thu hồi là trên 100.000m2 của 61 hộ dân.

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia do ông Vũ Ngọc Minh, Tổng Giám đốc dẫn đầu đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Dương nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên và đường dây 220 kV Tân Uyên - Thuận An.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Nam, hiện nay đối với trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối có diện tích đất thu hồi là trên 100.000m2 của 61 hộ dân.

Tuy nhiên mới chỉ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng được gần 73.000m2 của 40 hộ dân; trong đó, có 7 hộ chưa nhận tiền với diện tích 5.793,2m2; 14 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường có diện tích 28.560m2.

Đối với đường dây 500 kV Sông Mây – Tân Uyên, đi qua phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có chiều dài toàn tuyến khoảng 1,66 km, ảnh hưởng đến 55 hộ dân. Nhưng đến nay vẫn còn 2 hộ nằm trong vị trí điểm cuối đấu nối vào trạm vẫn không cho kiểm kê để bồi thường.

Ngoài ra, tại dự án đường dây 220 kV Tân Uyên – Thuận An vẫn còn vướng mắc tại trụ T02 do vẫn còn một hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng. Tại dự án Trạm biến áp 220 kV Bến Cát vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với lý do đơn giá bồi thường và hỗ trợ thấp.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Tấn Phong, Giám đốc Ban Quản lý Các dự án công trình điện miền Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương cần quyết liệt và cụ thể hơn trong chỉ đạo điều hành giải quyết các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017.

Về phần mình, Ban Quản lý cam kết sẽ cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung trong quản lý điều hành dự án; rà soát tổng tiến độ, tiến độ thi công chi tiết, giám sát chặt tiến độ, báo cáo cấp thẩm quyền để hỗ trợ xử lý ngay các vướng mắc...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị tham gia dự án kiểm soát chặt tiến độ, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ hơn với UBND, các sở, ngành của tỉnh Bình Dương trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện về việc giải quyết vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng để hoàn thành đưa vào vận hành các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên và Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên trong tháng 3 năm 2018.

Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền cho các hộ dân và bàn giao xong tất cả các vị trí móng cột của đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên và đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, mặt bằng Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối vào trạm trong tháng 7 năm 2017, bàn giao xong toàn bộ hành lang tuyến các đường dây nêu trên trong tháng 9 năm 2017.

Không để phát sinh nhà ở, công trình trong hành lang tuyến các đường dây đã được thỏa thuận; có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở việc thi công công trình./.