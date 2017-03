Mẫu xe thể thao đa dụng GLE (bản SUV) sẽ được Mercedes-Benz bổ sung hộp số 9 cấp 9G-TRONIC trong tháng 4. Như vậy, ba mẫu SUV chủ lực của hãng là GLC, GLE, GLS đã được trang bị hộp số 9G-TRONIC với độ êm ái và khả năng tiết kiệm vượt trội.

GLE mạnh mẽ và tăng tốc nhanh nhất trong phân khúc

Với hộp số 9G-TRONIC, hai phiên bản GLE 400 và GLE 400 Exclusive không chỉ vận hành êm ái hơn, mà còn tăng tốc nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

9G-TRONIC là hộp số tự động 9 cấp đầu tiên trong phân khúc sở hữu bộ chuyển đổi lực kéo thủy lực, giúp cho quá trình sang số êm ái. Hộp số 9G-TRONIC còn mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà ngay tại dải vòng tua thấp. GLE 400/GLE 400 Exclusive đạt được mô-men xoắn tối đa ngay từ khi vừa lên nhẹ ga (1.600 rpm) nhưng xe vẫn rất êm ái, tĩnh lặng.

Sự hao hụt lực kéo giữa các bước số gần như bị triệt tiêu với 9 cấp số khác nhau, do đó 9G-TRONIC giúp GLE cắt giảm 6,5 % lượng nhiên liệu tiêu thụ. Theo thử nghiệm của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (cả trong và ngoài đô thị) của GLE 400 với hộp số 9G-TRONIC là 8,5 - 8,7 lít/100km, giảm đáng kể so với mức 9,2 lít khi sử dụng hộp số 7G-TRONIC.

Như vậy, hộp số 9G-TRONIC đã giúp GLE 400 tiết kiệm tương đương, hoặc thậm chí là tốt hơn các đối thủ trong phân khúc sử dụng động cơ 2.0L tăng áp. Thời gian tăng tốc 0 - 100 km/h của 2 phiên bản GLE 400 cũng được rút ngắn xuống còn 6 giây, nhanh nhất phân khúc và tương đương với nhiều mẫu xe thể thao. Hộp số 9G-TRONIC vẫn giữ được những trải nghiệm thể thao cho người lái với việc hỗ trợ lẫy chuyển số sau vô lăng.

Với hộp số 9G-TRONIC mới, giá bán của GLE vẫn không thay đổi. GLE 400 và GLE 400 Exclusive có giá lần lượt là 3,599 và 3,899 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Các phiên bản GLE phân phối tại VN được NK từ nhà máy Mercedes-Benz tại Mỹ. GLE là một trong những chiếc SUV hiếm hoi đạt được tiêu chuẩn an toàn cao nhất “Top Safety Pick Plus” của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) và xếp hạng an toàn 5 sao của Ủy ban ATGT Châu Âu với khả năng bảo vệ hành khách đến 96%. Tại Việt Nam, GLE còn được trang bị nhiều tính năng như hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (CPA Plus); hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon® Logic 7® 14 loa có tổng công suất 830 watt; cụm điều khiển DYNAMIC SELECT với 5 chế độ vận hành khác nhau "Comfort", "Sport", "Slippery", "Individual" và “Offroad”; hệ thống Crosswind Assist; cửa hít và chức năng sưởi và thông gió ghế.

Nguyễn Hà