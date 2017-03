Cơ quan điều tra xác định các nguyên lãnh đạo Agribank Cần Thơ đã những sai phạm nhất định, giúp sức cho giám đốc công ty Tây Nam trục lợi từ tiền của ngân hàng.

Ngày 8/3, cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (SN 1964), nguyên giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Đồng thời, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Huy Liệu (SN 1972), nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ.

Trước đó, Công an thành phố này cũng đã khởi tố ông Bùi Tuấn Anh, người giữ chức phó phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ. Cả ba nhân vật nói trên đều bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” liên quan đến vụ án lừa đảo của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam).

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (áo trắng) lúc bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, ngày 16/6/2016 Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (công ty Tân Tiến) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, năm 2010 Chính phủ ban hành quyết định 63 về chính sách nhằm hỗ trợ, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Với chính sách này, các doanh nghiệp có ký, thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân thì được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ 3 trở đi.

Lợi dụng chính sách này, giám đốc công ty Tây Nam, tức ông Nhân, đã thế chấp siêu thị Citimart để vay vốn tại Agribank Cần Thơ. Dù siêu thị này công ty Tây Nam mới trúng thầu chỉ hơn 104 tỷ đồng nhưng khi làm tài sản thế chấp lại được một công ty định giá đến 333 tỷ đồng. Với sự “giúp sức” của các cán bộ Agribank Cần Thơ, ông Nhân đã vay được của ngân hàng này 289 tỷ đồng và đã giải ngân sau đó 258 tỷ đồng.

Dòng tiền này đi lòng vòng rồi lại về chính Agribank Cần Thơ. Cụ thể, sau khi vay được tiền, ông Nhân chuyển cho công ty Tân Tiến dưới vỏ bọc thanh toán hợp đồng cung ứng thiết bị cho nhà máy chế biến thủy sản của công ty ông. Tuy nhiên, sau đó công ty Tân Tiến lại dùng số tiên đó gửi ngược vào Agribank Cần Thơ để hưởng lãi suất, thu lợi của Nhà nước. Trong hai năm, các bị can đã trục lợi, hưởng khoản lãi suất tiền gửi từ ngân hàng hơn 60 tỷ đồng.

Công an TP. Cần Thơ xác định các lãnh đạo Agribank Cần Thơ đã có những sai phạm từ duyệt cho vay sai đối tượng đến hành vi thông đồng nâng khống giá trị tài sản thế chấp, lập hồ sơ khống… để cho ông Nhân vay được tiền. Còn hai công ty Tây Nam và Tây Tiến thực chất do chính ông Nhân điều hành. Ngoài ra, ông này còn đứng sau 7 công ty khác rồi thuê người đứng tên đại diện pháp luật để lừa đảo.

Khi khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, công an thu giữ được nhiều tang vật như quân phục của lực lượng an ninh, cặp cành tùng cấp tá, cặp quân hàm cấp trung tá, cặp quân hàm cấp trung tướng, đèn hiệu ưu tiên ôtô và roi điện... Được biết, hơn 10 năm trước ông này từng bị chính quyền bang Florida, Hoa Kỳ tình nghi gian lận thương mại, trốn thuế.

