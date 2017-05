Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên tại vùng Trung Đông và châu Âu vào ngày 19/5 (theo giờ Mỹ).

Hãng thông tấn Reuters đưa tin chiều ngày 19/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng, bước lên chiếc chuyên cơ Không lực Một để bắt đầu chuyến công du kéo dài 9 ngày tới Trung Đông và châu Âu.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, con gái và con rể Trump là Ivanka và Jared Kushner cũng tham gia chuyến thăm lần này.

Tổng thống Trump và phu nhân lên máy bay bắt đầu chuyến công du đầu tiên.

Theo lịch trình, điểm dừng đầu tiên của Tổng thống Mỹ là Ả Rập Saudi, tiếp đó là Israel, Ý, Vatican và Bỉ. Ông Trump sẽ gặp Vua Salman của Ả Rập Saudi, Thủ tướng Israeli Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Vua Philippe của Bỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến gặp lãnh đạo các nước G7, lãnh đạo NATO tại thượng đỉnh G7.

Bao phủ chuyến đi nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống của ông Trump là một tuần "bão tố" bao phủ chính quyền Trump. Ông bị chỉ trích vì đã sa thải Giám đốc FBI James Comey trong khi FBI đang điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, cáo buộc ông tiết lộ thông tin tình báo nhạy cảm cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, gây sức ép để FBI ngừng điều tra cựu cố vấn an ninh có liên hệ với Moscow hay việc Bộ Tư Pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ.

Những ngày sau đó là liên tiếp những đòn công kích từ giới truyền thông Mỹ, từ các đối thủ chính trị và từ cả chính nội bộ Đảng Cộng hòa. Chính vì thế, một chuyến công du nước ngoài thành công lúc này có thể là một cách “tháo ngòi” cho cuộc khủng hoảng nội địa. Một số cựu quan chức cấp cao, vốn đã mất tín nhiệm nơi Tổng thống Trump cũng cho rằng chuyến công du là cơ hội cuối cùng để cứu vãn chiếc ghế của ông.

Tùng Bách (theo Reuters)