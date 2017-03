Tổng thống Donald Trump hôm qua (28/3) đã ký sắc lệnh về biến đổi khí hậu, đảo ngược lại những quy định mà người tiền nhiệm Obama đưa ra trước đây nhằm giữ lời hứa hỗ trợ nghành công nghiệp than trong chiến dịch tranh cử của ông.

Biến đổi khí hậu

Reuters đưa tin, bị vây quanh bởi nhiều thợ mỏ và giám đốc điều hành các công ty than, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp “Độc lập năng lượng” tại trụ sở Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

Tuy nhiên động thái này mau chóng vấp phải sự phản đối từ liên minh 23 bang cùng chính quyền địa phương. Liên minh này chủ yếu gồm các bang do thành viên đảng Dân chủ dẫn đầu, trong đó có California, Massachusetts và Virginia. Các tổ chức môi trường cũng mô tả sắc lệnh do ông Trump vừa ký là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và tuyên bố sẽ chống lại nó tại tòa án.

Ông Trump ký sắc lệnh về biến đổi khí hậu. Nguồn: Reuters

Cụ thể, sắc lệnh mới của ông Trump đã đi ngược lại “Kế hoạch sử dụng năng lượng sạch” (CPP) do cựu Tổng thống Barack Obama ban hành năm 2014. CPP yêu cầu các bang trên toàn nước Mỹ giảm phát thải carbon từ nhà máy điện, yếu tố then chốt phản ánh khả năng thực hiện cam kết của Mỹ dựa trên Hiệp định khí hậu Paris 2015.

Ngoài ra, quyết định của Tổng thống cũng đảo ngược lệnh cấm cho thuê mỏ than tại các khu vực đất liên bang; hủy bỏ quy định hạn chế phát thải khí mê-tan từ hoạt động sản xuất dầu và khí đốt…

Phát biểu sau khi ký sắc lệnh, ông Trump nói: “Tôi đang tiến hành những bước đi lịch sử để dỡ bỏ những hạn chế đối với ngành năng lượng của Mỹ nhằm hủy bỏ các quy định giết chết việc làm của người Mỹ”.

Khi tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump cam kết sẽ khôi phục ngành công nghiệp khoan dầu cũng như khai thác mỏ.

Nga và Hillary Clinton

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi điều tra mối quan hệ giữa Nga với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và một số đại diện khác của đảng Dân chủ nước này.

Theo Ria Novosti, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân ngày 28/3, ông Trump viết: “Tại sao Ủy ban tình báo Quốc hội không muốn nghiên cứu thỏa thuận Bill và Hillary, sau đó một phần đáng kể uranium của Mỹ đã chuyển cho Nga, hoặc sự ‘tái khởi động’ của Hillary, lời khen ngợi của Hillary dành cho Nga, hoặc công ty Podesta của Nga. Chuyện quan hệ của Trump với Nga là điều bịa đặt”.

Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc đối thủ của mình đã cho Nga 20% uranium của Mỹ. Trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, bà Hillary Clinton cũng nhiều lần tuyên bố Donald Trump có quan hệ với Nga.

Ký tên yêu cầu Melania Trump ở Nhà Trắng

Independent đưa tin, bản kiến nghị yêu cầu Đệ nhất phu nhân Melania Trump về sống tại Nhà Trắng, được đăng trên trang Change.org cách đây khoảng một tuần đã thu hút được hơn 150.000 chữ ký. Kiến nghị này sẽ được trình lên Thượng viện, thượng nghị sĩ Bernie Sander và Elizabeth Warren khi có 150.000 người ủng hộ.

“Người nộp thuế tại Mỹ đang phải trả một khoản tiền khổng lồ để bảo vệ Đệ nhất Phu nhân tại tòa Tháp Trump ở New York. Để giúp giảm gánh nặng nợ quốc gia, chi phí này nên được cắt bỏ”, kiến nghị viết.

Nhiều người dân Mỹ yêu cầu Đệ nhất phu nhân mau chóng chuyển đến sống ở Nhà Trắng. Nguồn: Independent

Một trợ lý cấp cao Nhà Trắng trước đó cho biết Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và con trai Barron sẽ ở lại New York cho đến mùa hè để cậu hoàn thành năm học trước khi chuyển tới Washington.

Trước ngày nhậm chức, chi phí bảo vệ Donald Trump và gia đình tại New York ước tính khoảng 1 triệu USD một ngày. Cảnh sát New York (NYPD) sau đó điều chỉnh lại, tiết lộ chi phí này từ ngày bầu cử đến ngày nhậm chức, dài hơn 2,5 tháng, là 24 triệu USD. NYPD cũng nhấn mạnh chi phí bảo vệ Đệ nhất Phu nhân và con trai tại Tháp Trump là 127.000 USD - 146.000 USD/ ngày và dự kiến tăng gấp đôi nếu ông Trump đến New York.

NATO

Thượng viện Mỹ đã lên tiếng ủng hộ việc mở rộng khối NATO khi cho phép Montenegro gia nhập liên minh này. Thông điệp mà Hoa Kỳ muốn hướng đến là chống lại những nỗ lực tăng cường sự ảnh hưởng của Nga ở châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có buổi họp báo cùng các đồng minh NATO trong tuần này để thông báo về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng.

Lãnh đạo thế giới

Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp gỡ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Nhà Trắng vào thứ Hai (3/4) tới. Ngoài ra, vào hai ngày 6-7/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida.

Tiếp đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức vào ngày 7-8/7 sau khi điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây.

Tuệ Minh (tổng hợp)