Giọng Tôn Ngộ Không trên phim thực tế không phải của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng như nhiều người lầm tưởng.

Lý thể hiện lại giọng lồng trên sân khấu năm 2010

Giọng nói Tôn Ngộ Không kinh điển

Lý Thế Hoằng được đông đảo khán giả Trung Quốc biết đến nhờ thời gian lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không trong phiên bản Tây Du Ký 1986. Từ nhỏ nghệ sĩ sinh năm 1957 dành tình yêu cho bộ môn Kinh kịch truyền thống và bắt đầu học hát theo mỗi khi nghe qua đài phát thanh.

Chân dung nghệ sĩ lồng tiếng Lý Thế Hoằng.

Nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh kịch với chất giọng linh hoạt và chuyển tải cảm xúc, cộng thêm tình yêu dành cho bộ môn lồng tiếng phim, ông được mời tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim nước ngoài phát sóng ở Trung Quốc như Jane Eyre, Stick (1985), The Woman in White (1998), 007: Diamonds Are Forever (1971)…

Lý (khoanh đỏ) cùng ê-kíp đoàn Tây Du Ký.

Năm 1984, nam diễn viên sinh năm 1957 có bạn là nam diễn viên Lý Long Bân, thủ vai Cửu đầu trùng và Hoàng Bào quái trong phim Tây Du Ký, vì vậy ông được giới thiệu tham gia lồng tiếng cho đoàn.

Tại đây nghệ sĩ lồng tiếng của Tây Du Ký là Phùng Cảnh Sơn giao lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không. Cuối năm 1984 Lý Thế Hoằng được mời thử lồng tiếng cho những tập đầu tiên của phim tại Bắc Kinh.

Lý Thế Hoằng (ngoài cùng bên trái) tham gia lồng tiếng cùng đoàn Tây Du Ký.

Qua thời gian rèn luyện, Lý chính thức được giao lồng tiếng cho Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng kể từ tháng 5.1985.

Để cảm được vai diễn mà mình lồng tiếng, Lý Thế Hoằng được đạo diễn Dương Khiết ủng hộ hết mình khi mời ông cùng tham gia diễn xuất với vai diễn quần chúng trong tập đầu Hầu Vương sơ vấn thế. Theo đó Lý vào vai một trong các đạo sĩ, học trò của Bồ Đề sư tổ.

Lý Thế Hoằng (đeo kính) khi đóng vai quần chúng.

Không những vậy, Lý Thế Hoằng có thời gian cùng sinh hoạt với đoàn Tây Du Ký, hàng ngày được tiếp xúc với “Tôn Ngộ Không” Tiểu Lục Linh Đồng, vì vậy Lý nắm bắt được từng cử chỉ lẫn hành động của diễn viên, giúp ông thành công không nhỏ trong quá trình lồng tiếng nhân vật.

Tây Du Ký khi đó được thực hiện theo phương thức quay xong tập nào lồng tiếng luôn tập đó, sau đó mới quay tiếp. Thậm chí ban ngày quay còn ban tối lồng tiếng luôn, giúp diễn viên lồng tiếng thể hiện thành công và sinh động hơn bao giờ hết.

Giọng lồng của Lý được Dương Khiết coi là tiếng của Tôn Ngộ Không.

Ngay sau khi tập đầu tiên được lồng tiếng thành công, đạo diễn Dương Khiết đã không ngớt lời ngợi khen dành cho giọng lồng của Lý Thế Hoằng: “Đây mới đích xác là tiếng của Tôn Ngộ Không chứ đâu”.

Đầu năm 1986, sau khi Lý Thế Hoằng lồng tiếng cho các tập Hầu Vương sơ vấn thế, Phong quan Bật Mã Ôn, Đại náo thiên cung, Giam cầm Ngũ Hành Sơn và Hầu Vương bảo Đường Tăng, ông bất ngờ rời đoàn phim và giao vị trí lồng tiếng cho Lý Dương. Trở lại đoàn Kinh kịch An Huy, Lý Thế Hằng tiếp tục sự nghiệp biểu diễn như trước đây.

Nhờ giọng lồng quá điêu luyện và xuất sắc giúp Lý Thế Hoằng nhận giải thưởng của Hội lồng tiếng truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất vào năm 1987. Lúc này tên tuổi của Lý mới thực sự được khán giả biết đến và trở nên nổi tiếng.

Lý Thế Hoằng trong phòng thu.

20 năm sau Lý Thế Hoằng tiếp tục được mời lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không cho phần 2 của Tây Du Ký. Đáng tiếc thời gian này mẹ ông đang mang bệnh nặng nên đành phải từ chối.

Trở lại và diễn xuất

Sau thời gian đó Lý Thế Hoằng gần như biến mất khỏi làng giải trí cho đến khi cộng đồng mạng khởi động “chiến dịch” tìm lại “Nghệ sĩ lồng tiếng Đại Thánh” trên mạng nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Lý Thế Hoằng thể hiện lại giọng lồng Tôn Ngộ Không dành tặng cư dân mạng.

May mắn vào tháng 4.2011, đài vệ tinh Hà Nam đã cho mời Lý Thế Hoằng tham gia chương trình trò chuyện trên truyền hình, giúp khán giả được lắng nghe những câu chuyện hậu trường khi ông lồng tiếng cho Tây Du Ký.

Lý Thế Hoằng (giữa) bắt đầu tham gia diễn xuất.

Năm 2015, Lý Thế Hoằng từ hậu trường lồng tiếng bước ra trước ống kính khi tham gia bộ phim đề tài kinh dị Cô dâu ma phiên bản 3D.

Sau đó ông góp mặt trong nhiều bộ phim với vain am chính như Hoa sẽ có ngày nở (2015), Danh tiếng chi hậu, Dẫn phách đăng và Thanh hàng giả (2016).

Hiện tại ở tuổi 60, Lý Thế Hoằng đang sống hạnh phúc bên người vợ kém 20 tuổi là một nữ y tá ông quen năm 2002.

Con gái rượu của Lý Thế Hoằng.

Tình yêu sét đánh khiến người đàn ông 45 tuổi khi đó nhận ra rằng cô gái trẻ 25 tuổi chính là người vợ của ông sau này. Đến nay vợ chồng Lý Thế Hoằng có với nhau cô con gái Lý Đan Đan kháu khỉnh. Mỗi khi con gái quấy, ông thường dùng tiếng Tôn Ngộ Không để dỗ dành, cưng nựng.