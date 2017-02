Giọng hát Việt tập (The Voice) 3: Sau khi giành thí sinh về phía mình, Đông Nhi trêu tức đàn chị Thu Minh

Trong tập 3 cuộc thi Giọng hát Việt ( The Voice ) phát sóng tối ngày 26/2, HLV Đông Nhi đã công khai trêu tức đàn chị Thu Minh ngay trên sóng truyền hình với tiết mục của thí sinh Nguyễn Thảo Phương, 22 tuổi, thể hiện ca khúc 'Something's got a hold on me'.

Thí sinh này được Đông Nhi quay ghế và khiến các huấn luyện viên còn lại tiếc nuối khi không bấm chọn. Thu Minh khuyên Thảo Phương nên chia nhịp để tiết tấu bài hát hay hơn. Đông Nhi cho rằng Thảo Phương là một chiến binh nặng ký khi sở hữu giọng hát nội lực và sắc vóc xuất sắc.

Vừa cười Đông Nhi vừa vỗ tay nói với Thu Minh. "Tiếc chưa chị ơi? Tiếc quá đi thôi".

Về phía Thu Minh, cô nhìn về phía Đông Nhi với vẻ mặt đầy hậm hực.

Kim Hảo