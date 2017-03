Trong tậo 4 tối qua của chươgn trình Giọng hát Việt, cả 4 HLV đều trầm trồ trước giọng hát của Nguyễn Dương Thuận và không ngớt nhật xét anh chính là phiên bản của giọng hát Tuấn Hưng.

Giọng ca gây chú ý nhất trong tập 4 là Nguyễn Dương Thuận, 23 tuổi đến từ Thanh Hóa. Anh thể hiện ca khúc Tan với chất giọng y như ca sĩ Tuấn Hưng và quan trọng hơn, điều này đã chinh phục hoàn toàn 4 HLV.

Nguyễn Dương Thuận với phần trình diễn từ giọng hát đến trang phục đều giống Tuấn Hưng

HLV Noo Phước Thịnh nhận xét: "Từ cách ăn mặc, nhả chữ, làn hơi, tất cả mọi thứ đều giống anh Tuấn Hưng". Nghe những nhận xét của Noo, Nguyễn Dương Thuận liền thể hiện một đoạn trong ca khúc Anh nhớ em khiến mọi người một lần nữa phải kinh ngạc vì quá giống Tuấn Hưng.

Để tranh giành được thí sinh này, Tóc Tiên liền cho biết cô đã từng ngủ và mơ thấy Tuấn Hưng vì quá đẹp trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ anh từng nghe toàn nhạc của anh Tuấn Hưng và đã có cơ hội song ca với thần tượng.

Riêng Thu Minh thì cho rằng cô là bạn của Tuấn Hưng và điều đó sẽ thích hợp cho Dương Thuận nếu anh về đội của cô.

Các HLV trầm trồ vì sự xuất hiện bất ngờ của... Tuấn Hưng

Nếu như các HLV chọn thí sinh chỉ vì giống phiên bản của một ai đó thì chắc hẳn các HLV sẽ càng thêm mất điểm bởi Giọng hát Việt ngay từ đầu đã xác định là không đi tìm bản sao.

Nhưng may mắn là cũng đã có những khoảnh khắc các HLV tỉnh táo nhìn ra vấn đề. HLV Tóc Tiên nói rằng "Quan niệm của chị trong nghề nghiệp chúng ta không nên là bản sao của bất kỳ ai. Chị nhận thấy một sự khác biệt trong giọng hát của em. Và chị nghĩ rằng với sự khác biệt, chị sẽ giúp em thoát khỏi mác 'Tuấn Thuận'. Bởi em là Thuận không phải là anh Hưng".

Nguyễn Dương Thuận cũng đồng ý với nhận xét này và sau cùng cậu quyết định về đội Tóc Tiên .

Tiết mục trình diễn của Nguyễn Dương Thuận

Tập 4 tối qua cũng là đêm thi cuối cùng của vòng Giấu mặt, các HLV đã tung hết sức để tìm ra được những giọng ca hay nhất hoàn thiện đội hình của mình.

Ngoài phần trình diễn của Nguyễn Dương Thuận , còn có thêm những màn trình diễn đạt chất lượng của Nguyễn Ngọc Phát với ca khúc Mưa phi trường; Phạm Thị Mỹ Linh với ca khúc No hay Nguyễn Hiền Mai với ca khúc The house of the rising sun...

Thí sinh Phạm Thị Mỹ Linh

Những thí sinh này tuy chưa thật nổi trội nhưng cũng le lói những điểm sáng cho Giọng hát Việt năm nay.

Ngoài ra, ở tập 4, câu chuyện vềmột thí sinh hát tặng mẹ bệnh ưng thư cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Ny đã lấy nước mắt của khán giả và các HLV khi thể hiện ca khúc Mẹ tôi. Cô thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình dành cho người mẹ yêu quý đang chịu đựng căn bệnh ung thư.

HLV Noo Phước Thịnh lên sân khấu vỗ về Ngọc Ny

Không kiềm được cảm xúc, Ngọc Ny đã bật khóc nức nở và nghẹn ngào hát không nên lời. Người duyn nhất bấm nút chọn cô là Noo Phước Thịnh và sau đó anh đã lên sân khấu ôm Ngọc Ny và giúp cô lấy lại tinh thần tiếp tục phần trình diễn.

Trước những giọt nước mắt của Ngọc Ny, Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Rồi mẹ em sẽ rất vui hạnh phúc khi thấy em ngày càng trưởng thành hơn". HLV Thu Minh cũng nghẹn ngào rơi nước mắt lên sân khấu ủng hộ tinh thần của Ngọc Ny và chia sẻ trên đời này không có gì quý giá nhất bằng mẹ: “Em phải cố gắng cười, mình sẽ là một món quà cho mẹ. Em nhớ là mẹ em muốn em cười, biết đâu phép lạ sẽ xảy ra”.

Cả 3 HLV nữ đều dành những cái ôm ấm áp cho Ngọc Ny, một "chiến binh" mới của đội Noo Phước Thịnh.

Phần trình diễn của Ngọc Ny

Sau 4 tập vòng Giấu mặt, các HLV đã hoàn thành đội hình của mình gồm 11 thành viên. Tất cả sẽ cùng nhau bước vào vòng thi Đối đầu sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 12/3 trên kênh VTV3.

