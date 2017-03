Với cách điều khiển mới lạ và hài hước chưa từng có, trò chơi Eight Note – Don’t Stop đang khiến giới trẻ phát cuồng và thi nhau… la hét như điên.

Những ngày nay, cư dân mạng khắp các nước đang điên đảo vì trò chơi Eight Note – Don’t Stop, một game hoàn toàn mới với cách điều khiển chưa từng có. Gọi là chưa từng có bởi để người chơi sẽ phải la hét để tạo âm thanh điều khiển nhân vật di chuyển và vượt chương ngại vật.

Trò chơi Eight Note – Don’t Stop sở hữu đồ họa đơn giản

Theo thông tin từ iTunes, Eight Note game được phát triển bởi tác giả Zhenhua Yuan và chỉ mới được nâng cấp từ hôm 1/3 vừa qua. Để có thể chơi được tựa game hot nhất này, người dùng sẽ phải tải trò chơi Don't Stop!Eighth Note về từ App Store.

Sau khi cài đặt ứng dụng và nhấn “Play”, người dùng sẽ thấy xuất hiện khẩu hiệu “Talk to me” trên giao diện chính. Lúc này, người chơi chỉ việc thỏa sức hét thật lớn để nhân vật ảo tưởng Eight Note có thể di chuyển về phía trước và vượt qua hố sâu, chướng ngại vật.

Nếu không có âm thanh nào phát ra, Eight Note sẽ dừng lại. Càng về sau, các chướng ngại vật càng khó hơn, buộc người chơi phải biết kiểm soát và điều khiển giọng hét thật phù hợp, nhịp nhàng để điều khiển nhân vật Eight Note.

Bình luận của người dùng Việt về Eight Note- Don’t Stop

Trong trường hợp “Game over”, tổng điểm của người chơi sẽ hiện ra trên giao diện. Lúc này, người dùng có thể ấn “Retry” để chơi lại Eight Note game.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng để ghi được điểm số cao với Eight Note – Don’t Stop không phải chuyện dễ bởi độ cao mà nhân vật ảo tưởng nhảy lên sẽ tùy thuộc vào độ lớn âm thanh mà người chơi phát ra. Do đó, để Eight Note vượt điều nhiều chướng ngại vật nhất có thể, không bị “dính chông” hay “lọt hố”, người chơi phải có giọng khỏe, cao độ và trường độ khủng.

Đồ họa của trò chơi Eight Note – Don’t Stop khá đơn giản với 2 tông đen – trắng chủ đạo. Dù không sở hữu cốt truyện phức tạp, không gian game đồ sộ, chân thực nhưng Eight Note vẫn đang làm mưa làm gió nhờ lối chơi độc đáo, mang lại những tràng cười sảng khoái và giúp xả stress cực tốt.

Cách chơi mới lạ mới chính là yếu tố giúp Eight Note game “gây bão”

Không chỉ được lòng người chơi Việt, Eight Note còn được tín đồ game trên toàn thế giới thi nhau chia sẻ. Thậm chí, không ít người còn sáng tạo cách chơi Eight Note game bằng cách mở video / file nhạc bên cạnh cho nhân vật tự di chuyển.

Hiện trò chơi Eight Note – Don’t Stop mới chỉ có trên iOS, nhưng người chơi có thể thử nghiệm phiên bản web nếu không dùng iPhone. Một lưu ý nho nhỏ mà người dùng cần lưu ý, đó là không nên chơi Eight Note game ở chỗ công cộng hoặc đêm khuya để tránh làm phiền mọi người và bị coi là “người ngoài hành tinh”.

Tri Thu (t/h)

Theo Đời sống Plus