Các tay súng thiện chiến thuộc nhóm IS tự xưng xuất thân từ Đông Nam Á và đang trở về quê hương sau những thất bại ở Trung Đông, có thể sẽ tái lập căn cứ ở Philippines.

Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo AFP, các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất thân từ Đông Nam Á và đang trở về quê hương sau những thất bại ở Trung Đông, có thể sẽ tái lập căn cứ ở miền Nam Philippines.

Đây là nhận định của giới chuyên gia tại một hội nghị về an ninh nội địa được tổ chức ở Singapore.

Theo các diễn giả, tình trạng bất ổn và buôn lậu vũ khí dễ dàng đã khiến Mindanao và các đảo lân cận của Philippines lọt vào tầm ngắm của các nhóm cực đoan.

Phát biểu tại hội nghị, chuyên gia chống khủng bố Rohan Gunaratna cho biết: "Hiện tại, IS đang tiến tới thiết lập một vùng lãnh thổ ở miền Nam Philippines. Thông tin gần đây nhất mà IS phát đi cho thấy tổ chức này đã chính thức tuyên bố thành lập một nhánh Đông Á của IS ở miền Nam Philippines."

Ông Gunaratna đánh giá việc hình thành một nhánh của IS ở miền Nam Philippines sẽ khiến mối đe dọa ở Đông Nam Á gia tăng.

Ông nói: "Tình trạng bất ổn ở miền Nam Philippines, vũ khí tràn lan, những dòng người tị nạn... là các điều kiện chín muồi thu hút những kẻ khủng bố nước ngoài."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam cũng nhận định miền Nam Philippines "đang trở thành khu vực khó kiểm soát cho dù Chính phủ Philippines đã thực hiện những nỗ lực tối đa."

Các nước Đông Nam Á lâu nay đã phải chật vật chống lại các phong trào phiến quân Hồi giáo. Hàng trăm phần tử cực đoan từ khu vực này, như từ Indonesia và Malaysia, đã gia nhập IS ở Iraq và Syria./.