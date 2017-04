Một số quan chức và cựu quan chức Mỹ giấu tên ngày 19/4 cho biết một nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ Nga đã lên kế hoạch nhằm can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức và cựu quan chức Mỹ giấu tên ngày 19/4 cho biết một nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ Nga, nằm dưới sự quản lý của Tổng thống Vladimir Putin, đã lên kế hoạch nhằm can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump và hủy hoại lòng tin của cử tri Mỹ đối với hệ thống bầu cử quốc gia.

Theo các quan chức trên, sau cuộc bầu cử năm ngoái, các cơ quan tình báo Mỹ đã có được hai tài liệu mật của Viện nghiên cứu chiến lược Nga có trụ sở tại Moskva, trong đó đưa ra kế hoạch tổng thể và thông tin cơ sở mà từ đó phía Mỹ kết luận Moskva đã âm mưu can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái. Viện nghiên cứu này được điều hành bởi các quan chức tình báo đối ngoại cấp cao do Văn phòng Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm.

Cụ thể, tài liệu đầu tiên là một văn bản chiến lược được soạn thảo tháng 6 năm ngoái và được lưu hành trong giới chức cấp cao nhất của chính phủ Nga, mà không dành cho một cá nhân cụ thể nào. Tài liệu này đề xuất Điện Kremlin triển khai một chiến dịch tuyên truyền trên truyền thông xã hội và các tổ hợp truyền thông toàn cầu do chính phủ Nga hậu thuẫn nhằm khuyến khích cử tri Mỹ bầu ra một tổng thống có lập trường mềm dẻo đối với Nga hơn là chính quyền lúc đó của Tổng thống Barack Obama.

Các quan chức trên cho biết phương pháp tiếp cận được sử dụng trong tài liệu này theo hướng mở rộng nỗ lực của chính quyền Putin đưa ra hồi tháng 3/2016. Trong thời gian đó, Điện Kremlin chỉ thị các cơ quan truyền thông nhà nước, như Russia Today hay Sputnik, đưa tin tích cực về nỗ lực tranh cử của ông Trump. Russia Today không đưa ra bình luận nào, còn hãng tin Sputnik bác bỏ cáo buộc này là “hoàn toàn dối trá."

Tài liệu thứ hai được soạn thảo hồi tháng 10 năm ngoái cảnh báo ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, có khả năng sẽ thắng cử. Chính vì lẽ đó, tốt hơn hết là Nga chấm dứt chiến dịch ủng hộ ông Trump, thay vào đó tăng cường truyền thông tin về gian lận bầu cử nhằm làm giảm tính hợp pháp của hệ thống bầu cử Mỹ cũng như uy tín của bà Clinton để hạ thấp tư cách ứng viên của bà.

Đây cũng chính là tài liệu dẫn đến kết luận của Chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Obama rằng Nga đã tăng cường chiến dịch “thông tin giả” và tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Clinton. Tuy nhiên các quan chức Mỹ không tiết lộ làm thế nào Washington có được những tài liệu trên. Các cơ quan tình báo Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Từ trước tới nay, Tổng thống Nga Putin luôn bác bỏ việc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định các hành động của Nga không gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng. Cho tới nay, các cuộc điều tra của quốc hội và FBI về sự can thiệp của Nga vẫn chưa đưa ra được bằng chứng công khai nào về việc ông Trump có dính líu với Nga nhằm can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ./.