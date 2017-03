Lần đầu góp mặt trong chương trình Âm nhạc & Bước nhảy, nữ ca sĩ xuất hiện cực ngầu trên sân khấu trong bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn đầy cá tính.

Đến với Âm Nhạc & Bước nhảy được phát sóng vào tối qua (4/3), Gil Lê trình diễn 'Shake it up' – một sáng tác mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Khác hẳn với phong cách ballad nhẹ nhàng mà Gil Lê thường thể hiện, 'Shake it up' mang giai điệu bắt tai, lôi cuốn người nghe.

Bên cạnh đó với sự hỗ trợ của vũ đoàn OH, Gil Lê còn thể hiện vũ đạo sôi động, thổi bùng không khí tại trường quay.

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi Gil Lê ngày càng tập trung con đường ca hát.

Năm 2016 đánh dấu sự trở lại âm nhạc của Gil Lê với hai ca khúc Love Me More, Shake It Up được yêu thích.

Gil Lê cũng hé lộ sẽ ra mắt nhiều sản phẩm mới trong năm 2017.

(Ảnh: Hải Nguyễn)

Theo Chang Chang/Baodatviet.vn